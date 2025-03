La Liga se blinda contra los drones

La interrupción del partido entre el Athletic y el Eibar por la presencia de un dron que tras sobrevolar San Mamés terminó cayendo sobre el césped ha generado preocupación ante la amenaza que supone este tipo de aeronaves no tripuladas en los recintos deportivos, ... un peligro sobre el que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) lleva tiempo en alerta y trabajando para evitar situaciones como la que se produjo el sábado en Bilbao. De hecho, el organismo que preside Javier Tebas firmó en diciembre de 2020 un convenio con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad e impedir el vuelo de este tipo de aparatos en los alrededores de los estadios de fútbol profesional español. En virtud de ese acuerdo, la próxima temporada entrará en funcionamiento en la mayoría de los campos un moderno sistema para detectar y neutralizar, si fuera necesario, drones.

El aparato que cayó en San Mamés en el transcurso del derbi, que no causó ningún daño a sus protagonistas, portaba una pancarta en contra de la celebración de la Eurocopa en Bilbao, una de las doce sedes programadas por la UEFA para acoger este evento el próximo verano. No es la primera ocasión, sin embargo, que este tipo de aeronaves no tripuladas es utilizado con fines reivindicativos en estadios españoles.

En 2019, Tsunami Democràtic eligió como altavoz para sus protestas secesionistas la disputa del partido de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid, pero su plan para intentar desplegar varios mensajes en la hierba fracasó porque los drones fueron interceptados por los Mossos d’Esquadra. El estadio del conjunto azulgrana, un punto caliente para las Fuerzas de Seguridad debido al permanente interés de sectores independentistas por publicitarse en un recinto tan emblemático, es el único que cuenta ya de manera permanente con un sistema para vigilar la presencia de este tipo de aeronaves en sus alrededores. La intención de la Liga es que la mayoría de los campos de Primera y Segunda división lo tengan también disponible en el inicio de la próxima temporada.

El sistema de detección de drones que instalará la Liga en virtud de ese acuerdo, que impedirá situaciones como la del sábado durante el derbi entre Athletic y Eibar, será manejado por personal de seguridad privada de los propios clubes bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los mecanismos de este sistema no estarán operativos exclusivamente los días de partidos porque permanecerán activos durante todos el año. El convenio, suscrito a finales del pasado año entre el Ministerio del Interior y el organismo presidido por Javier Tebas para reforzar la seguridad, fue publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una vigencia por un periodo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.

El madrileño Pizarro Gómez recogió en el acta la caída del dron en el Athletic-Eibar. «En el minuto 68 tuve que detener el partido, como consecuencia de la caída de un dron al terreno de juego, no impactando en ninguna persona. Una vez retirado y entregado al delegado de campo, el juego se reanudó sin ninguna incidencia más», escribió el árbitro. El Comité de Competición tiene que decidir si sanciona al club organizador por deficiencias en la seguridad, un caso para el que no existen precedentes. Al tratarse del primer incidente, el Athletic podría exponerse a una multa de 1.500 euros y apercibimiento de cierre. Si el hecho es considerado leve, la multa sería de 600 euros.