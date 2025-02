El agujero del Barça: 300 millones menos de límite salarial

La Liga ha presentado los límites de coste de plantilla de la temporada 20-21 y el gran perjudicado es el Barcelona , cuyo tope ha bajado 300 millones de euros. De los 671 millones del pasado curso, a fecha de febrero de 2020, tras el mercado invernal, pasa a 382 millones este curso, datos que muestran el enorme impacto del covid en las cuentas del club azulgrana.

En cuanto al Real Madrid , su techo de gasto también ha bajado. En concreto 170 millones. Su límite es de 468 millones, que son 85 millones más que el Barcelona. La entidad blanca es la que más puede gastar en salario en Primera, algo que no ocurría desde hace tres años.

El límite de coste de plantilla incluye el gasto en jugadores , primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Según detalló la Liga, la falta de ingresos por abonos y entradas, la reducción de la partida de televisión por los dos meses y medio que estuvo parado el campeonato, un mayor reparto de estos derechos audiovisuales tras el acuerdo de la Patronal con el CSD y la RFEF son los motivos principales de esta bajada tan considerable de los límites salariales.

De hecho, Tebas desveló que en julio las cuentas que había sobre la mesa era de mil millones menos en sueldos. De los 2.900 de la temporada 19-20 se bajaba a 1.963 en el curso 20-21 . Luego, con las ventas de jugadores durante el periodo de fichajes, esta cifra aumento a algo más de 2.300 millones, por lo que en total el tope salarial ha bajado en 600 millones de la pasada temporada a esta.

Este límite salarial sobrepasa lo estipulado en las reglas de la Liga en 707 millones de euros (siempre y cuando no vuelva el público en ningún momento de la temporada), pero la Liga entiende que el impacto del covid ha sido gigante y ha dado esta temporada de margen para que los equipos se puedan adaptar a las nuevas circunstancias sobrevenidas por la pandemia, cuya solución no es sencilla ni al instante: «Los números son preocupantes pero soy optimista. Lo que no podemos hacer es quitarnos de golpe tanto nivel salarial. Es complicado», explicó Tebas.