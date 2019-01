Liga 123 Cómo afecta a la clasificación de Segunda la expulsión del Reus

Actualizado: 28/01/2019 13:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La decisión del Juez de Disciplina Social de LaLiga de expulsar al Reus de la competición apenas tendrá consecuencias sobre el desarrollo de la Segunda División española. El equipo rojinegro deja la Liga 123 habiendo jugado 21 partidos, todos los correspondientes a la primera vuelta. No hay ningún equipo que no haya jugado contra ellos, ni tampoco un rival que se haya enfrentado dos veces esta temporada. Así, la decisión de La Liga será mantener todos los resultados de esa primera vuelta. No se anularán los partidos que cada equipo haya jugado contra el Reus.

[Liga 123: así está la clasificación en Segunda División]

respecto a los encuentros de la segunda vuelta, la decisión es la de dar por perdido al Reus todos los partidos por 1-0. Así se hará a partir de ahora y también con los dos primeros partidos de la segunda vuelta, Las Palmas y Albacete, que ya no se jugaron. Esos dos equipos recibirán de inmediato esos tres puntos extra con los que también pueden contar ya el resto de clubes.

A partir de ahora, los equipos que cada jornada debían enfrentarse al Reus tendrán una semana de descanso hasta que, finalmente, todos concluyan el campeonato con 41 partidos jugados en lugar de los 42 previstos al comienzo de la temporada.

La expulsión del Reus sí afecta a las plazas de descenso. Lógicamente, ahora pasan de cuatro a tres. El Reus ya ocupaba una plaza en el momento de su expulsión.