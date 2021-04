Fútbol Lenglet revive su pesadilla con Martínez Munuera El colegiado, que pitará la final de Copa del Rey, le ha expulsado este año en dos ocasiones

Sergi Font Barcelona Actualizado: 16/04/2021 15:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La designación de Juan Martínez Munuera para pitar la final de la Copa del Rey no ha sentado demasiado bien en el vestuario del Barcelona, que se siente bastante agraviado por las actuaciones del árbitro. Uno de los que peor ha encajado la noticia ha sido Clement Lenglet, que se ha visto muy perjudicado en dos de los partidos que ha dirigido el alicantino. Concretamente han sido dos penaltis muy rigurosos ante el Real Madrid en el partido liguero de la primera vuelta y ante el Cádiz. Si bien es cierto, que en las dos jugadas hubo contacto, éste fue muy leve, aunque Martínez Munuera lo consideró suficiente como para señalar la pena máxima.

El primero fue en el clásico, cuando se produjo la jugada entre Lenglet y Sergio Ramos (min. 62), en la que los azulgranas pidieron falta previa del madridista, asegurando que la caída fue exagerada. Ese penalti, transformado por el propio Ramos, permitió al Madrid avanzarse en el marcador y acabar ganando el partido en el Camp Nou. El segundo fue en la jornada 24, cuando faltaban dos minutos para que acabara un partido que el Barcelona dominaba en el marcador por la mínima en casa, al dar una leve e inocente patada a Sobrino. Alex Fernández logró el empate y abrió una crisis deportiva en el equipo tras la contundente derrota ante el PSG (1-4) en Champions.

En el vestuario del Barcelona han trasmitido confianza a Lenglet, que tiene todos los números para ser de la partida. Al mismo tiempo, una de las consignas de la plantilla es evitar los contactos con este árbitro, ya que no suele perdonarlos. Los balones divididos, las jugadas cerca del área y los balones centrados a las inmediaciones de Ter Stegen deben ser defendidos con mucho cuidado si no quiere volver a sufrir la rigurosidad de Martínez Munuera. También la afición azulgrana está expectante con la actuación del árbitro. No hay que olvidar las críticas que recibió tras el mencionado penalti al Madrid. Incluso el comedido directivo azulgrana en aquel momento, Xavier Vilajoana, explotó en las redes sociales soltando un improperio. «¡¡¡Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar...», publicó en su perfil, motivo por el que fue sancionado con una multa. Las disculpas posteriores del que también fuera precandidato a la presidencia del Barcelona no sirvieron de nada.

Lenglet quedó muy tocado tras estas jugadas y especialmente tras el penalti ante el Cádiz, ya que fue señalado por crítica y afición del mal momento del equipo. El futbolista fue grabado totalmente hundido al abandonar el Camp Nou tras el partido y algún aficionado publico videos en los que se le veía llorando al volante de su coche. Le costó superar estos contratiempos pero Koeman le transmitió todo su apoyo.