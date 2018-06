Fútbol Lenglet podría hacer un «Griezmann» y quedarse en el Sevilla Pospone el anuncio sobre su futuro para estudiar una última oferta del club hispalense para evitar su marcha al Barcelona

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 30/06/2018 10:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acaba el mes de junio y se abre la nueva temporada 2018-19, momento en el que todos los fichajes que realcen los clubes computan económica para ese ejercicio. A partir de mañana es la fecha escogida por el Barcelona para ir anunciando sus incorporaciones. La primera de ellas debía ser Clement Lenglet, con el que el club azulgrana llegó a un acuerdo para contratarle pagando la cláusula de rescisión al Sevilla, entidad que no quiere dejarle ir. No obstante, las alarmas han saltado en el Camp Nou después de que el futbolista, que hoy tenía previsto anunciar su futuro, haya pospuesto su decisión al próximo lunes para valorar una oferta de última hora del club hispalense, que no quiere que se vaya al Barça. Estas horas de incertidumbre han hecho aparecer el fantasma del caso «Griezmann», que cuando estaba completamente atado por el club azulgrana y todos daban por hecho que jugaría en el Camp Nou, acabó anunciando su decisión de quedarse en el Atlético de Madrid, provocando una auténtica hecatombe entre la directiva culé.

Aunque el entorno del fútbolista francés asegura que la decisión está tomada, hay que destacar una información aparecida en el diario andaluz Estadio Deportivo, que fue el que desveló que Lenglet había escogido este sábado para comunicar su futuro. Este rotativo insiste en que una oferta de última hora del Sevilla ha generado ciertas dudas a Lenglet, que le ha pedido dos días de margen al club rojiblanco para valorarla. El club sevillista fichó a Lenglet en enero de 2017 procedente del Nancy por cinco millones de euros y ahora podría dejar en las arcas los 35 millones de su cláusula de rescisión. Ha disputado 73 partidos en su etapa en el Sánchez Pizjuán y ha marcado cuatro goles.

Desde el Barcelona se trata de transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que tanto el manager deportivo de fútbol profesional Pep Segura como el flamante secretario técnico Eric Abidal, conocen la decisión definitiva desde hace varias semanas y que el central firmará por las próximas cinco temporadas. Precisamente, la llegada de Abidal, al margen de actuar como puente entre la plantilla y la directiva, estaba encaminada a allanar las relaciones y llegada de futbolistas franceses. A los que ya están (Dembélé, Digne y Umtiti) debían sumárseles Griezmann y Lenglet. El delantero del Atlético de Madrid se ha escapado y Abidal no puede permitirse que otro compatriota suyo vuelva a dejar en ridículo al club catalán.