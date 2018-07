Fútbol Lenglet no se conforma con los minutos que dejen Piqué y Umtiti El francés ha sido presentado como el segundo refuerzo del Barcelona tras el pago de 36 millones de euros

Ha tardado en llegar pero Ernesto Valverde ya puede contar con Clement Lenglet, que le ha costado al Barcelona 35,9 millones de euros. El club azulgrana tuvo que hacer efectiva la cláusula de rescisión del central ante la negativa del Sevilla a negociar un traspaso. El Barça incluso le propuso al club hispalense aumentar el precio de Lenglet para hacerse cargo de los tres millones que el Sevilla debe abonar ahora al Nancy en concepto de derechos de formación a cambio de fraccionar los pagos, algo a lo que José Castro se negó. Lenglet ha firmado un contrato que le mantendrá vestido de azulgrana durante los próximos cinco años y tendrá una cláusula de rescisión de 300 millones de euros.

Tras abandonar este pasado jueves la concentración del Sevilla y posar junto al escudo gigante que preside las oficinas del Barcelona , se ha sometido a una intensa jornada a lo largo de todo este viernes. A primera hora ha realizado las analíticas y pruebas médicas para estampar su rúbrica posteriormente en el nuevo contrato, junto a Josep Maria Bartomeu. Posteriormente ha sido presentado por el presidente ante los medios de comunicación y, tras posar de corto en el Camp Nou, ha ofrecido sus primeras declaraciones como nuevo jugador azulgrana. «Estoy muy contento. Es un honor y estoy muy orgulloso. Al igual que el club, mi objetivo es ganar títulos y jugar el máximo posible para crecer como futbolista y disfrutar del estadio. Es un sueño para todos los jugadores y estoy muy contento de vivir estos momentos», había manifestado con anterioridad. Como curiosidad hay que destacar que Lenglet podría debutar en partido oficial ante el Sevilla en la Supercopa de España, que se jugará el 142 de agosto.

Lenglet ha querido dejar claro que no piensa conformarse con el papel de suplente. Aunque es consciente de la competencia que hay en la defensa del Barcelona, peleará la titularidad a Piqué y Umtiti. «Quiero jugar lo máximo posible, sé que estoy en un club muy grande con competencia en mi posición pero voy a intentar jugar y hacer lo máximo para estar en el campo todos los partidos. Estoy aquí para ganar títulos y eso es muy importante en una carrera. Soy ambicioso y respetuoso, hay jugadores muy buenos y voy a aprender», ha explicado. En este sentido, ha añadido: «Hay que trabajar para intentar jugar. Eso me ayudará a crecer. Cuando uno firma por el Barça, sabe que será difícil jugar 60 partidos al año. Estoy aquí para elevar la competencia de este grupo y para crecer como jugador».

El central no podía esconder su satisfacción por el paso que acaba de dar: «Es un orgullo para todos los jugadores y un orgullo de verdad para mí porque de pequeño quería jugar en un club tan grande y hoy tengo la oportunidad y la confianza del cuerpo técnico para vivir estos momentos increíbles con este club. Quiero hacerlo lo mejor posible para disfrutar con mis compañeros». No obstante, reconoció no haber hablado aún con los franceses del equipo: «Por el momento no he hablado con ellos, tienen una cita muy importante este domingo y es momento de dejarles calma y que piensen en la final del Mundial. Pero hablaremos rápidamente y me explicarán cómo funcionan las cosas». Tras asegurar que peleará por la Supercopa de España ante el Sevilla, reconoció haber recibido ofertas y desveló los motivos por los que escogió al club azulgrana: «He elegido el Barça porque es más grande que los otros y porque juega en España, que es el mejor campeonato del mundo». Finalmente se refirió a la posibilidad de que el Barça fiche a su compatriota Rabiot: «Claro que me gustaría tenerlo de compañero. Es muy bueno y el Barça quiere a los mejores del mundo. Es uno de los jóvenes que puede estar entre los mejores del futuro. Además, lo conozco bien, es amigo mío».