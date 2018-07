Fútbol Lenglet empuja fuera del Barcelona a Yerry Mina «Quiero un equipo donde esté tranquilo y tenga minutos», reconoce el colombiano tras la llegada del central del Sevilla

Sergi Font

El Barcelona ha hecho oficial este jueves el fichaje de Clement Lenglet, que costará cerca de 36 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión. La llegada del central tendrá unos efectos colaterales que salpican directamente a Yerry Mina, que verá reducidas aún más sus posibilidades de jugar a las órdenes de Ernesto Valverde. Por este motivo, el colombiano ha aceptado por vez primera la posibilidad de cambiar de equipo si no dispone de la confianza del entrenador. De hecho, Mina ha reconocido lo mal que lo ha pasado en el Camp Nou tras llegar durante el pasado mercado invernal para suplir la marcha de Javier Mascherano.

«Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión. Entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador», explicó Yerry Mina durante un acto publicitario en Bogotá. El central colombiano quiere tomarse un periodo de reflexión y no descarta una salida del equipo azulgrana, aunque preferiría quedarse: «Yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí, para mi equipo, espero que donde me toque, sea en el Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera, pero de momento estoy feliz en el Barcelona. Quiero un equipo donde esté tranquilo y tenga minutos». A pesar de ser perjudicado por la llegada de Lenglet, Mina tuvo palabras de elogio hacia el central del Sevilla: «Va al Barca por sus condiciones, porque se lo merece y por lo que hemos visto de él, es un jugador que está para equipos grandes. Sólo queda compartir con él, aprender de él y desearle toda la suerte del mundo».

Hay que tener en cuenta que en estos momentos el Barcelona cuenta con cinco centrales. Con Piqué y Umtiti, al que se le ha renovado recientemente, como titulares indiscutibles, la llegada de Lenglet esta enfocada a darles descanso en partidos de exigencia menor. El cuarto puesto se lo disputarán Thomas Vermaelen y Yerry Mina. Ambos se han revalorizado con el Mundial que han realizado. Vermaelen se ha visto favorecido por el papel de Bélgica, que llegó hasta semifinales y fue apeada con mucho sufrimiento por Francia, y el colombiano ha sido uno de los jugadores más destacados en Rusia al anotar tres goles de cabeza con Colombia. La idea inicial del Barcelona era renovar al belga, que acaba contrato el 30 de junio, para poder incluirle en alguna operación o venderle el año que viene, y traspasar a Yerry Mina o cederlo Costó 11,8 millones pero ahora su valor se ha disparado hasta los 30 como mínimo.

En su primera temporada en el Barcelona, Mina solo jugó seis partidos oficiales durante sus primeros seis meses en el Barcelona. «Hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí porque la pasé muy mal. Fueron momentos que yo creía que todo iba a salir como yo pensaba pero no fue así, incluso sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase, ni el entrenamiento, sentía que nada me salía», explicó el futbolista.