El Barça jugó ayer de amarillo fluor, como en su noche más trágica. Sevilla, Steaua. Los penaltis. No parecía que contra el Leganés fuera a repetirse el naufragio. Empezaron los de Valverde tocando y tocando, desgastando a un rival con defensa en línea de 5, bien armada y concentrada. Inteligentes, pacientes ataques azulgrana, buscando el fallo del Leganés, o el cansancio. Dembélé abría las opciones ofensivas del Barça por la banda, la defensa culé, como suele últimamente, algo despistada. Leganés de líneas juntas, Barcelona de agobiante ataque.

Y en el minuto 11, de un soberbio disparo, viril y sin alardes, fruto de un mal control, corregido por el talento, Coutinho adelantó a su equipo. Hermoso gol, seco y masculino. Potentísimo disparo, lejos del alcance de Cuéllar. La asistencia fue de Messi, con quien el brasileño fue a celebrar su tanto. Marcador abierto, lo más difícil, el Barça ya lo había hecho. Messi quiso sumarse a la fiesta de los bombarderos y estrelló en el 16 un trallazo en el larguero. En el 17 falló un remate mucho más fácil. El Leganés sufría, el Barcelona se lo pasaba bien.

Luego los locales reaccionaron y los de Valverde se relajaron, sin que nada extraordinario sucediera. El partido se fue volviendo un tostón. Muy ruidoso el público de Butarque, más ruido inconcreto, barullo, follón, que verdadera animación. El Lega lo intentaba, con la complicidad de una defensa barcelonista descuidada, pasiva, y en general de un equipo que había perdido el control, el asentamiento, la serenidad. Sobre la media hora, el 51% del tiempo se jugaba en el campo del Barça. Valiente presión local, manifiesta incomodidad visitante. Sufrían para salir los de Valverde, y Óscar puso a prueba los reflejos y la plástica de Ter Stegen justo antes del descanso, pero el portero alemán respondió atrapando el balón de una bellísima estirada.

Undiano le perdonó precisamente a Óscar una clamorosa cartulina amarilla por una patada a Sergi Roberto justo al dar comienzo la segunda mitad. Un poco a remolque Undiano durante todo el partido. No fue exactamente un mal arbitraje, porque no hubo decisiones equivocadas que influyeran en el resultado, pero sí dudas e imprecisiones que se le reflejaban en su rostro algo aturdido. Y lo que se veía venir sucedió, que es que el Leganés castigó la desidia del Barça. Empató El Zhar y adelantó a su equipo Óscar. Todo en un minuto. Brillante reacción local y calamitosa fragilidad defensiva de los azulgrana: de hecho, Vermaelen y Piqué fueron los auténticos autores de los goles locales. No fue una fragilidad descubierta ayer, sino que la llevamos advirtiendo desde el principio de la temporada. Grave dejadez del equipo de Valverde, imperdonable. Butarque era una fiesta. Suárez sustituyó a Munir. El Barcelona parecía un muñeco de trapo: no reaccionaba. Y al colista le salía absolutamente todo, como por obra de un truco de magia. Sobre el minuto 60, el partido estaba más cerca del 3 a 1 que del empate a 2. Alba sustituyó a Vermaelen y Malcom a Dembélé.

Quedaba un cuarto de hora y la reacción azulgrana ni estaba ni parecía esperarse. Poco juego y muy lento de un Barça perdido, sin saber qué hacer, puesto ante el espejo de su mediocridad, sin ser capaz de crear ni una sola ocasión de gol hasta el 79, cuando dos manos prodigiosas de Cuéllar evitaron el empate.

Desde que Laporta y Guardiola se fueron, el Barça no ha vuelto a tener una idea, y la inercia parece agotada pese a la genialidad de Messi. Un equipo que depende de su sensibilidad y de su inteligencia no puede funcionar si no tiene claro a qué juega. Si no tiene una idea. La derrota de ayer fue grave. Pero lo importante es la deriva de un club cuya directiva sólo sabe qué hace cuando mercadea con los más sombríos fichajes.