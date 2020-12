Fútbol El lamentable salivazo de Marcus Thuram, hijo de Lilian Thuram El delantero del Borussia Mönchengladbach fue expulsado del encuentro y podría caerle una sanción ejemplar

Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach e hijo del exazulgrana e internacional por Francia Lilian Thuram, protagonizó este sábado una de las imágenes más lamentables del fin de semana cuando escupió a la cara a Stefan Posch, defensa del Hoffenheim.

Aunque la jugada en un inicio no fue castigada, la revisión del VAR no dejaba lugar a dudas. El árbitro, tras comprobar la infracción, no tardó en expulsar a Thuram. Se jugaba el minuto 79 de partido y el Gladbach se quedaba con uno menos con empate a uno en el marcador. Minutos después, el Hoffenheim anotaría el tanto de la victoria visitante.

Queda por saber la sanción que le caerá a Thuram por su salivazo, pues si en ocasiones normales suele tratarse de un castigo severo, puede cobrar mayor gravedad en el contexto de una pandemia mundial.