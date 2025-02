Kovacic desvela por qué decidió dejar el Madrid

Cuando Mateo Kovacic fichó por el Real Madrid no era muy conocido en España pero se vendió como el relevo de futuro para Luka Modric en el centro del campo del Real Madrid. Sin embargo comenzó a rendir casi desde su llegada, tanto al lado de su compatriota como en solitario. Y pese a ello, nunca llegó a desempeñar un rol de titular en los onces madridistas , secundario siempre en un centro del campo que pertenecía al propio Modric, Toni Kroos y Casemiro.

Ahora, jugando con la camiseta del Chelsea, ha desvelado en una entrevista para ' FourFourTwo ' el motivo por el que decidió abandonar el Real Madrid cuando parecía tener un futuro brillante con la camiseta blanca por delante.

«Fue agradable jugar con Zidane pero pensé que me podía haber dado una oportunidad que me merecía en la tercera final de la Liga de Campeones ». Se refería el croata a la final contra el Liverpool, en la que no jugó, como ya le sucediera antes en las otras dos finales anteriores que disputó el equipo blanco.

Esa desilusión, después de haber tenido minutos en las rondas anteriores del torneo, colmó su paciencia y decidió buscar un nuevo destino. «Esa fue la razón principal de mi insatisfacción , pero así es el fútbol y nos separamos sin malos sentimientos», explicó dejando claro que la relación con el club blanco siempre fue correcta.