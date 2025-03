Koeman vuelve a jugar con una defensa de tres

Hay una máxima que asegura que lo que da resultado no debe tocarse y después de muchas probaturas y excesivos tropiezos, Ronald Koeman ha debido pensar que si el planteamiento que dispuso en Pucela funcionó, mejor mantenerlo. Por este motivo, el Barcelona formará ante el Eibar con una defensa de tres en un planteamiento que parece ser que será un 3-4-3, en el que los únicos cambios serán la entrada de Júnior Firpo por Jordi Alba, que está lesionado, y la de Antoine Griezmann por Leo Messi, que esta misma tarde ha llegado a la Ciudad Condal tras disfrutar de unos días más de vacaciones ante sus problemas en el tobillo, que no le permitían participar en el encuentro de hoy.

Mingueza, Araújo y Lenglet serán los encargados de contener los ataques del Eibar, que llega al partido bordeando los puestos de descenso. En las bandas, proyectándose en ataque y defendiendo sin balón estarán Segiño Dest por la derecha y Júnior Firpo por la izquierda. Pjanic y De Jong conformarán el doble pivote, adelantado para poder conectar con la última línea, formada por Pedri, Griezmann y Braithwaite . Una de las sudas, antes de que comience el encuentro es si el Barcelona jugará con un mediapunta y dos delanteros o si los tres futbolistas de ataque lo harán en una línea de tres con las puntas abiertas.

Una de las grandes ausencias en el once es Coutinho , que tampoco fue de la partida ante el Valladolid y que está agotando todas sus posibilidades sin obtener el resultado esperado. El brasileño no acaba de despegar y se esperaba que fuera titular ante la ausencia de Messi. Tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, donde coincidirá con Ousmane Dembélé , que ha regresado a una convocatoria tras tres semanas alejado de los terrenos de juego a causa de una lesión. El francés podría tener minutos a lo largo del encuentro. Sorprende también la ausencia en el once de Sergio Busquets , que fue suplente en el último encuentro, en el que disputó los últimos 20 minutos. El centrocampista solo ha completado tres encuentros esta temporada, mientras que en los 14 partidos restantes que ha disputado, en diez ha sido sustituido y en cuatro ha entrado desde el banquillo. Neto, Umtiti, Aleñá, Trincao, Riqui Puig, Matheus Fernandes, Busquets, Dembélé y Coutinho componen el grupo de suplentes.