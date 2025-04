Koeman se sincera

Ronald Koeman se sinceró en una entrevista al canal holandés NOS. El flamante técnico del Barcelona reconoció que Georginio Wijnaldum era una de sus peticiones para reforzar al Barcelona en el mercado estival, al igual que Memphis Depay . «Esperemos que tengamos un segundo holandés en la plantilla», aseguró el técnico azulgrana ratificando que quería al delantero del Olympique Lyon además de hacerlo con el medio del Liverpool: «Wijnaldum estaba en mi lista». Las dificultades económicas del Barça impidieron el fichaje del medio , que queda libre en 2021 y podría llegar gratis entonces. No obstante, el técnico azulgrana quiere dejar claro que no hará lo mismo que Louis van Gaal, que en la década de los 90 llenó el vestuario de holandeses. «Aquello era extremo. No creo que se pueda comparar eso con la situación actual. Ahora tenemos a Frenkie de Jong . Con Alfred Schreuder y yo en el personal, somos dos holandeses. Pero entonces había ocho o nueve», apuntó.

Koeman desveló que quiso a Depay pero que no se pudo concretar la operación porque Dembélé no aceptó marcharse cedido al Manchester United. « Memphis Depay es un jugador excelente . Puede jugar como delantero, pero también hace un gran trabajo como extremo izquierdo. Tiene fuerza, aguanta bien la pelota, gana sus duelos y tiene un rendimiento alto. Cuando has trabajado bien con un jugador, tienes un clic con él y piensas que eso también puede funcionar aquí», apuntó el técnico sobre el delantero del Olympique de Lyon .

También abordó otras cuestiones el holandés, refiriéndose a Messi y a Luis Suárez. « Cuando fiché como entrenador, hablé con Messi. Ya sabía de su descontento, pero al final todo salió bien. Desde que dijo que seguiría, ha hecho todo lo que espero de él», aseguró el preparador, que dio su punto de vista sobre la salida de Luis Suárez, un jugador que no entraba en sus planes. «Nunca tuve ningún problema con él. El club pensó que teníamos que rejuvenecer el equipo y eso ahora se ve en el grupo que tenemos, con futbolistas como Ansu Fati, Trincao, Pedri o Araujo », explicó