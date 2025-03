Koeman relativiza la confianza de Laporta

El Barcelona visita mañana Anoeta con la intención de mantener su buena trayectoria en la Liga y recortar puntos con respecto al Atlético de Madrid, que también juega mañana ante el Alavés. El técnico ya tiene la experiencia de haberse medido a la Real Sociedad en la primera vuelta y también en la Supercopa de España. «Es el tercer partido que jugamos contra ellos. Es un rival que quiere construir , presionar al contrario y los otros resultados han sido justitos. Todo ello quiere decir que es un partido complicado», explicó el holandés, que tiene claro las dificultades del Barcelona cada vez que visita Anoeta: « No creo que éste sea el partido más decisivo. Cada partido que no ganamos nos puede penalizar mucho porque vamos por detrás. Es un campo complicado y un equipo difícil con un entrenador con muchos aspectos en su juego. Es un partido intersante porque la táctica será importante».

La Real Sociedad tiene que disputar la final de la Copa del Rey de la pasada temporada dentro de diez días. Koeman no cree que Alguacil esté pensando en ese encuentro ni que afecte al encuentro de mañana: «No creo que pueda influir porque hay un parón antes y tienen suficiente tiempo de preparar la final que tienen contra el Athletic de Bilbao. Y también han tenido tiempo para preparar el encuentro contra nosotros». Tampoco quiso pensar el técnico más allá del partido de mañana a pesar de que la afición está ilusionada con la posibilidad de ganar Liga y Copa: « No me gusta hablar de doblete porque esto cambia rapidísimo . Hace un tiempo fuimos malos, no había nada bueno... Hay que seguir trabajando, partido a partido. Vamos cuatro puntos por detrás, tenemos un calendario complicadísimo... En la final de Copa tenemos un rival muy complicado. Falta mucho aún para ganar cosas. La mejor manera es pensar en el partido que tenemos que jugar». No obstante, se siente tranquilo con la trayectoria del equipo: « Siempre hay un margen de mejora . Claro que hay que destacar lo que estamos haciendo y nuestra trayectoria en nuestros últimos quince partidos. Por nuestra trayectoria podemos aspirar a algo pero hay que seguir como lo estamos haciendo»

La toma de posesión de Laporta y las palabras del nuevo presidente ratificando en el cargo al entrenador también coparon buena parte de la rueda de prensa. « Como he dicho varias veces, es importante para el club que ya haya un presidente. Hay un futuro . Estuvimos hablando y ha dado tranquilidad. Es la cara del club y nosotros tenemos que preparar nuestros partidos, sacar los resultados y jugar bien. No cambia nada pero para el club es muy importante tener a Laporta como presidente», explicó el neerlandés, que agradeció la confianza del nuevo presidente: « Es importante para una persona que se destaque el trabajo que hace . Ya me dijo tras el partido de París que tenía su confianza pero hay que seguir trabajando porque todo esto puede cambiar rápido cuando no hay buenos resultados. Hay que ganar partidos y ojalá esto sea para mucho tiempo». También agradeció los elogios de Carles Tusquets : «Conozco bien a Tusquets. Hemos hablado de muchas cosas, también del salario. Los jugadores y yo tenemos que entender la situación económica del club, que tiene muchos problemas, y yo estoy dispuesto a ayudar. Agradezco sus palabras, yo estoy bien y no trabajo para quedarme mucho tiempo, sino para ganar partidos y que los culés estén contentos con la imagen del equipo. Eso es mucho más importante».