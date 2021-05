Fútbol Koeman pide imparcialidad al árbitro y al VAR La designación de Mateu Lahoz ha generado suspicacias en el vestuario azulgrana. El técnico está sancionado

Sergi Font Barcelona Actualizado: 07/05/2021 13:33h

El Barcelona afronta uno de los partidos más importantes de lo que resta de temporada, ya que se mide a un rival directo, el Atlético de Madrid, el mismo fin de semana que los otros dos aspirante, Sevilla y Real Madrid, también se enfrentan entre ellos. Cada vez quedan menos partidos y cualquier error se puede pagar muy caro. Ronald Koeman, no obstante, no cree que el que el vencedor sea el próximo campeón de Liga. «No creo que ganar mañana sea decisivo porque quedarán tres partidos. Es importante, claro, pero no será decisivo», ha explicado el técnico, que mantiene su discurso: «Para ser campeón hay que ganarlo todo. Sigo pensando lo mismo, si ganamos los cuatro partidos que nos quedan vamos a ser campeones».

Koeman le da mucha importancia al aspecto mental, sin olvidar la física, y asegura que será una de las claves en el partido ante el Atlético de Madrid. «El estilo de cada uno es diferente. Somos dos muy buenos equipos que luchamos contra dos equipos más. El equipo que esté mentalmente fuerte tiene muchas posibilidades de ganar. Debemos estar bien con el balón porque el Atlético cierra muy bien y nuestro juego en la última parte del campo debe ser muy bueno para crear oportunidades y ser efectivos», ha comentado el preparador, que tampoco le da demasiada importancia al regreso de Luis Suárez al Camp Nou: «Será algo extraño para el jugador mismo y para algunos jugadores nuestros. Llevaba mucho tiempo en el Barça y puede ser extraño pero somos profesionales y él tratará de ganar el partido. No hay que darle muchas vueltas a esto».

La designación de Mateu Lahoz para arbitrar el partido también ha generado cierta polémica, ya que el colegiado fue protagonista en la Liga que ganó el Atlético de Madrid al anular un gol lega de Messi que podría haber dado el título a los culés en la temporada 2013-14. «Mejor que yo no hable de los árbitros porque en general la Federación pone a uno de los mejores árbitros en estos partidos. Hay que esperar si acierta en sus decisiones pero no hay que pensar demasiado. No podemos cambiar nada, solo podemos pensar en nosotros mismos. Ojalá todas las decisiones del árbitro y del VAR sean justas para nosotros y para el Atlético de Madrid», se limitó a explicar Koeman, que insistió en la injusticia de su sanción por llamar «vaya personaje» al cuarto árbitro ante el Granada: «No es motivo para sancionar a un entrenador con dos partidos, por eso creo que hay algo más». Y mostró su perplejidad por el hecho de que aún no le hayan confirmado la sanción tras el recurso presentado por el Barcelona. «Es importante pero no sé si se van a reunir los Comités. Tiene que ser antes de mañana. No sé porque tardan tanto tiempo para confirmar si puedo estar o no. Si estoy en el banquillo, bien porque soy el entrenador y me gusta estar en el campo, pero si no puedo estar, será como el partido ante el Valencia. No nos podemos volver locos, el staff y yo compartimos las mismas ideas».

El holandés sigue mostrándose satisfecho de la evolución de su equipo. «Durante una temporada siempre hay altibajos. Hemos recuperado mucho terreno en cuestión de puntos para poder estar donde estamos y no esperábamos hace tres meses que pudiéramos luchar por el campeonato. Hay que estar mentalmente fuerte y jugar bien para ganar este partido. Hay que ser agresivos sin balón y estamos convencidos que haremos un buen partido», aseguró. Pasó de puntillas por la polémica barbacoa en casa de Messi: «No es el momento e hablar sobre este tema porque lo más importante es el partido». Y lamentó la nueva operación de rodilla de Ansu Fati: «No he hablado con él. Sí lo hice antes de su viaje. El pobre chaval lleva mucho tiempo lesionado y ahora lo más importante es que se recupere y se ponga bien. Lástima que ya sea de cara a la próxima temporada. Ha sido importante que nos haya faltado un jugador como él pero lo más importante es que se recupere bien».