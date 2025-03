Koeman mantiene su joven defensa ante el Valencia

Sorpresas en el once de Ronald Koeman, que sigue apostando por una pareja de centrales formada por Mingueza y Araújo en detrimento de Lenglet , que seguirá estando en el banquillo junto a Samuel Umtiti. Insiste el holandés en darle una nueva oportunidad a Coutinho tras el descanso que le dio ante la Real Sociedad y decide retrasar la posición de Pedri para que Frenkie de Jong , uno de los jugadores más utilizados esta temporada entre en las rotaciones. « Coutinho me gusta mucho . Tiene muy buenas cosas con balón. Sabe poner energía por su trayectoria en Inglaterra y en el Bayern. Tuvo molestias y no ha rendido al mejor nivel. Ahora debe demostrar el jugador que es», explicaba Koeman en la previa del partido, al tiempo que mostraba su completa confianza en Araújo como central: «Es un jugador que, a pesar de su juventud, físicamente es muy fuerte. Y pese a su altura también es muy rápido. Y tiene un carácter fuerte, manda, se entrena a tope todos los días. Debe mejorar el primer control, en el pase vertical... pero tiene un gran futuro. Él quiere escuchar y mejorar y está abierto a cualquier consejo».

Uno de los motivos por los que el Barcelona ha decidido presentar una dupla de pivotes en la que destaca la ausencia de De Jong , se deben a as molestias que padece el holandés y que, aunque le permiten estar en el banquillo, desaconsejas su participación desde el inicio del encuentro. Llama la atención que el descanso del holandés no permita el lucimiento de Miralem Pjanic , que hace unos días lamentaba el escaso protagonismo que estaba teniendo desde que decidió abandonar la Juventus para recalar en el Camp Nou en un truque con Arthur. «En el medio del campo hay mucha competencia, y si contra la Real Sociedad ha entrado Aleñá es porque es zurdo y le necesitábamos porque salía Pedri. Él y todos deben esperar la oportunidad . Debe demostrar que el entrenador se está equivocando. Hay competencia y sólo pueden jugar once. Algunos no juegan mucho y deben demostrar y entrenarse para mostrar que es muy útil para el equipo», justificaba este viernes Koeman en un claro aviso al bosnio.

El equipo que presenta Koeman para competir ante el Valencia está formado por Ter Stegen bajo palos. Sergiño Dest y Jordi Alba serán los laterales de una defensa completada por Mingueza y Araújo. Sergio Busquets y Pedri forman el doble pivote, con Griezmann, Coutinho y Braithwaite por delante y Messi en punta de ataque, aunque, como suele ser habitual, intercambiarán sus posiciones a lo largo del partido.