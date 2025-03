Koeman lamenta los errores de concentración

No estaba satisfecho Ronald Koeman con el encuentro de su equipo, que perdió dos nuevos puntos. «Ha sido un partido difícil. Remontamos, pero teníamos que estar más concentrados. Tuvimos ocasiones, pero no estuvimos concentrados en algunas acciones. Ellos defendieron bien. Hemos hecho el esfuerzo en la segunda parte de ganar. Pero no hemos creado tanto como queríamos. Hemos hecho un partido irregular. P erdimos balones en zonas que eran peligrosas . He jugado con tres atrás para controlar mejor el partido», empezó explicando. No obstante, el holandés añadió que «no creo que haya habido un problema de actitud». E insistió: « Ha habido irregularidad en el partido. Hemos perdido balones... el equipo ha tenido dudas».

Koeman se mostró preocupado: «Hubiéramos querido ganar todos los encuentros. El problema no es el empate de hoy, el problema es que perdimos cuatro o cinco partidos y por eso es peor el empate». Y justificó la suplencia de De Jong: «Tuvo molestias en el entrenamiento de ayer y había un riesgo, según me dijeron los médicos, si jugaba de inicio. Le hemos dejado en el banquillo hasta el descanso . He cambiado cosas y le sustituido por Busquets, pero no porque Busquets haya estado mal». El técnico explicó los motivos por los que sufren tanto en jugadas a balón parado: «Hay que saber cuántos jugadores de altura tenemos para defender a gente tan alta . Ha saltado solo. Hay que defender, hay que estar por encima. Somos más pequeños y tenemos problemas a balón parado». Finalmente, se mostró esperanzado: « Todavía no nos hemos despedido del título . Faltan muchos puntos. Es una temporada muy complicada. En dos meses, todo puede ser diferente. Hay que luchar para recuperar los puntos».

Ronald Araújo se estrenó como goleador del Barcelona pero el empate final empañó su alegría por el tanto. «Me queda un sabor amargo porque queríamos los tres puntos. Queríamos ganar este partido», explicó el defensor, que añadió: « Cometimos algunos errores atrás que no se deben conceder pero hay que corregirlos y trabajar. Es una lástima porque tuvimos muchas ocasiones de gol. Hay que seguir trabajando. El equipo está bien y estamos en una buena dinámica». Araújo valoró el penalti que el árbitro concedió tras el derribo de Griezmann dentro del área del Valencia: «No lo vi muy bien. Desde atrás me pareció penalti pero no lo vi muy claro». Y se mostró satisfecho por su gol, que significó la ventaja momentáneamente en el marcador: «Estoy contento por hacer mi primer gol con el Barça . Es muy lindo marcar, y más en este club, pero me voy con un sabor amargo porque hay que sumar de tres en tres».

También compareció ante la prensa Óscar Mingueza , que ha desplazado de la titularidad a Clément Lenglet. «Creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos tenido buena actitud con balón y sin balón. Hemos hecho lo más difícil, que era remontar. Hemos tenido ganas pero estoy triste por no haber logrado la victoria», empezó explicando el defensa, que añadió: « Teníamos que ir a ganar y todos teníamos ganas de tener la pelota y se ha notado que queríamos ganar». El canterano se mostró contrariado por la posibilidad que tuvo de decantar el encuentro en el tramo final con un buen disparo y elogió la parada que hizo Jaume Doménech .