Koeman, en la cuerda floja, Cruyff como recambio y Bob Martínez en el horizonte

Ronald Koeman nunca fue el entrenador de Joan Laporta. El candidato Jan jamás lo habría anunciado como futuro fichaje estrella y el recién llegado presidente lo habría reemplazado tras el desastroso final de la temporada pasada si hubiera tenido dinero para fichar al ... nuevo. Es cierto que el holandés ablanda el corazón presidencial por ser uno de los más aventajados discípulos de Johan Cruyff, eje del Dream Team y autor del histórico gol de Wembley que supuso la primera Copa de Europa para el Barcelona el 20 de mayo de 1992.

Pero en modo alguno los planteamientos tácticos de Koeman agradan a Laporta , que hace tiempo que explica, a todo el que le quiere escuchar, que no le gusta lo que ve en el terreno de juego. Hace algo más de una semana, el presidente se sinceró, en este sentido, en un 'off the record' con algunos periodistas. Tal estaba siendo su dureza que un empleado del club cortó la informal charla avisando a Laporta de que tenía que atender una llamada telefónica urgente, que por supuesto era falsa.

Dos semanas decisivas

ABC lo publicó en exclusiva tras el calamitoso juego del equipo contra el Getafe: el técnico holandés afronta sus dos semanas más decisivas. Si encadena un par de malos resultados, o un juego deprimente en la línea del que presentó en el Camp Nou en su último partido liguero, Joan Laporta tiene la decisión tomada de sustituirlo por Jordi Cruyff (nombrado recientemente como encargado de la captación de talento a nivel internacional), con la idea añadida de que jugadores hasta ahora marginados por el holandés, como Coutinho, Umtiti y sobre todo Riqui Puig , tengan su oportunidad.

El presidente se plantea como transitorio, por lo menos de momento, el cargo de entrenador para el hijo de su ídolo. Para definir el proyecto deportivo de su segunda etapa como presidente tendría apalabrado a Roberto 'Bob' Martínez , actual seleccionador de Bélgica. Laporta se siente identificado con los conceptos futbolísticos del técnico de Balaguer, y el único inconveniente es que, en principio, no podría contar con él hasta finalizado el Mundial de Catar de 2022, que además se celebrará en noviembre y diciembre de la próxima temporada.

Otro técnico que Laporta podría contemplar es Xavi Hernández , que apoyó a Víctor Font en las últimas elecciones. Pero no es éste su mayor pecado, sino que pretende vincular su contratación a la de varios miembros de su familia, para situarlos en los puestos clave de la estructura deportiva del club. El presidente se niega a ceder el control de este área tan significativa, y Xavi lo ve imprescindible para poder desarrollar su proyecto en plenitud. El acuerdo parece por el momento lejano, si bien es cierto que la necesidad y la falta de opciones mejores podrían forzarlo.

La apuesta de Guardiola

El último candidato fue el que Pep Guardiola le sugirió cuando se negó a abandonar el Manchester City para entrenar gratis al Barcelona. 'Open Arms' Pep, que cobra más de 27 millones de euros por temporada por entrenar al club inglés, no atendió el ruego del presidente que le dio su primera oportunidad como entrenador de élite (Laporta de verdad creía que el espíritu solidario e izquierdista que tantas veces ha proclamado tener Guardiola decantaría su decisión en favor del romanticismo se regresar a Barcelona), pero le recomendó que fichara a Luis Enrique , actual seleccionador de España.

El presidente del Barça ve algo rudo a Luis Enrique, poco fino en su detalle futbolístico y en su trato personal, y teme que por el fuerte carácter de ambos los choques serían continuos. No está en sus planes contratarlo en el corto plazo, pero como en el caso de Xavi, no se pueden descartar eventualidades e incluso carambolas que acaben propiciando su fichaje. El atrevimiento y la apuesta por los jóvenes son puntos en favor del asturiano.

Koeman está en la cuerda floja, su malestar con los continuos desprecios y advertencias del presidente es notorio, aunque primero lo exprese crudamente e intente luego matizarlo; y Laporta parece haber pasado ya su página, sólo a la espera de que algunos malos resultados le den la coartada que necesita para arrancarla. Su sueño de volver a tener a un Cruyff en el banquillo parece cerca de volverse realidad, con el horizonte siempre abierto por lo que pueda pasar.