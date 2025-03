Koeman apuesta por una defensa con tres centrales

Ronald Koeman pone toda la carne en el asador para tratar de lograr los tres puntos ante la Real Sociedad en uno de los partidos más importantes que le quedan hasta final de temporada. El técnico apuesta por el mismo equipo de los últimos encuentres, que tan buen resultado le ha dado. Busca el neerlandés la novena victoria liguera consecutiva fuera de casa en un feudo tan complicado para los culés como Anoeta . Por este motivo se ha decantado por el mismo sistema que ha venido empleando, con tres centrales que tan buen resultado le ha dado. Mingueza, De Jong y Lenglet será la tripleta defensiva, que estará acompañada por Dest y Jordi Alba en unos laterales adelantados que serán los puñales ofensivos que provoquen peligro ante la Real Sociedad.

Aunque cuando el Barcelona no tenga la pelota, De Jong retrasará su posición, el holandés se adelantará cuando el equipo recupere el balón para compartir centro del campo con Busquets y Pedri , dos de los futbolistas fijos en el once de Koeman. La tripleta atacante estará formada por Ousmane Dembélé, Leo Messi y Antoine Griezmann . La entrada de Araújo en la convocatoria, recuperado de su esguince de tobillo, había llevado a especular con la posibilidad de que el uruguayo hubiera formado parte del once titular provocando la suplencia de Griezmann, ya que De Jong es intocable y hubiera avanzado su posición.

Por otro lado, hay que destacar que con la titularidad de hoy, Leo Messi se convierte ya en solitario en el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Barça (768) , superando así a Xavi Hernández (767), al que igualó la semana pasada. «El partido de hoy es muy importante pero también lo son todos lo que quedan. Es muy importante conseguir los tres puntos. El equipo se encuentra en un gran momento de confianza y no es tan importante el sistema sino cómo el equipo interpreta el juego. La Real Sociedad es un equipo muy peligroso », explicó Alfred Schroeder, segundo de Koeman, en los micrófono de Barça TV.