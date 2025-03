Kluivert cierra la puerta a los canteranos que se van por una cuestión económica

Patrick Kluivert regresó al Barcelona este pasado verano en un intento del club de dar un impulso a la cantera. El que fuera uno de los mejores delantero de la historia del equipo azulgrana ocupa el cargo de director de fútbol formativo, lo que significa que es uno de los eslabones principales entre el primer equipo y los de la base. Formado en el Ajax y jugando en el Barça tiene clara la filosofía que sigue la entidad catalana. Kluivert ha concedido una entrevista al diario Marca en el que ha dejado claras sus directrices y su forma de trabajar. Una de sus premisas es que la salida de un jugador joven no impide su regreso salvo que lo haga por dinero. En este caso, la puerta se le cierra, algo que hubiera impedido el retorno de Piqué o Cesc , que se fueron a la Premier ante las escasas posibilidades que vislumbraban y tentados por la oferta que les hicieron.

«Teníamos a un futbolista que se marchó siendo muy pequeño, lo recuperamos para el Barcelona y no pasa nada. Ahora bien, si se va por dinero ya es otra cosa . La puerta no está cerrada del todo, pero sólo dejamos una pequeña rendija. Si se va por dinero quiere decir que no respeta al club que le quiere formar», asegura el exfutbolista, que ya ha vivido alguno de estos episodios. Kluivert hace una gran defensa de la política de cesiones que quiere imponer el club, aunque es consciente de que todos los jugadores que se marchan temporalmente les cuesta volver. «No sé la razón. El nivel en el Barcelona es muy alto y cuando un futbolista se va encuentra otra condiciones », reflexiona. No obstante, desvela que esta sería una buena posibilidad para Carles Aleñá, que no dispone de minutos en el primer equipo: « Riqui Puig, Carles Aleñá... todos los jugadores que han llegado al primer equipo son muy buenos . Pero si los futbolistas están al cien por cien y ellos no tienen sitio, yo creo que irse cedido para luego regresar más fuertes es mejor. Ese es mi punto de vista».

En este sentido, el ejecutivo trata de hacerles ver que marcharse cedido no es un paso atrás: «Tal vez lo vean así, pero no es un paso atrás . Psicológicamente, ellos pueden pensar que lo sea, pero no lo es. Es un paso hacia delante en su progresión como futbolista». Eso sí, deja claro que Ansu Fati no entra dentro del programa de cesiones y se queda en el primer equipo: « Ansu tiene 17 años, es muy joven, y tiene una alta calidad . Ya ha disputado algunos partidos importantes, pero si no tiene continuidad puede jugar algunos encuentros con el filial. De hecho, sería muy bueno porque así cuando lo requiera el primer equipo tendrá ritmo de partidos».