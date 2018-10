Klopp y Guardiola sacan brillo a la pizarra El duelo entre Liverpool y Manchester City, con el liderato de la Premier en juego, luce como uno de los más ricos del continente en lo táctico

Tan lejos quedan aquellos días en los que el fraticidio elevó a Pep Guardiola y José Mourinho al más selecto de los altares del fútbol a su paso por España que hablar de su legado dista un trecho de resultar una boutade. Aquella serie de clásicos del fútbol español en 2012 sentó las bases del porvenir en esto de la pelota de cuero. El camino había sido labrado por dos gigantes de los banquillos, y constaba de dos senderos: el que imponía la pelota como principio edificador y el que orientaba su fútbol hacia el dominio de los espacios. La claudicación del técnico de Setúbal, se apor el motivo que sea, abrió la puerta a su heredero: Jürgen Klopp.

El de Sampedor y el de Stuttgart encabezan hoy el cartel de entrenadores con más postín, el de la Premier, erigido a golpe de talonario y con una marcada tendencia a la pesca en aguas españolas. Los clubes ingleses, una vez puestos frente al espejo en sus sendos batacazos por Europa, comprendieron que de poco les serviría comprar goles a precio de rascacielos si no contaban con un catalizador a la altura de sus expectativas. Así, con Simeone como el último gran reducto de la élite de la pizarra en La Liga, los ingleses disfrutan hoy de la flor y nata de los banquillos.

Es de esta guisa como asoma el que probablemente sea el duelo más rico en lo táctico que puede verse en el fútbol actual. Liverpool y Manchester City se miden hoy en Anfield, empatados a 19 puntos en lo más alto de la clasificación y con la condición de invictos intacta. Los precedentes no hacen más que cebar las expectativas: el 4-3 con el que los de Klopp infligieron la primera derrota del curso a los citizens fue uno de los mejores partidos de la temporada, y la eliminatoria de cuartos de final de Champions, saldada con un global de 5-1 para los reds, confirmó el paradigma referencial con el que uno y otro conjunto abanderan sus respectivos estilos.

Sobre la ida del duelo europeo (3-0 para el Liverpool) se pronunció en la previa Guardiola: «La gente no me creerá, pero hicimos un buen partido, exceptuando el momento del 3-0 hasta el descanso, en el que nos superaron. Durante el resto del partido estuvimos increíbles». Lo refrendó el ex del Dortmund: «No fue un 3-0 como los que se suelen ver». Sea como fuere, lo cierto es que el Liverpool ha ganado los tres últimos duelos en los que se ha medido al campeón de los récords de la Premier, amén de haber alcanzado de forma inopinada la final de la Liga de Campeones. Todo esto lo aliñó con una atinada serie de fichajes durante el último verano que lo sitúan a la altura de su rival de esta tarde, que por aval tiene un título de liga conquistado con 19 puntos de ventaja sobre el segundo.

«Es un equipo con muchas armas en ataque posicional, a la contra, a balón parado... Son unos maestros aprovechando los errores del rival, las segundas opciones, en balones divididos... Cuando recuperan son muy buenos armando el ataque. Y los tres de delante conectan muy bien entre ellos», detalló Guardiola. Klopp, al que se le presupone jugar con blancas dados los precedentes –es el técnico que más veces haga ganado al del City: 8–, descarta tener el secreto para derrotarle.

Más allá de las consecuencias del resultado, el partido arroja la incógnita de cómo afrontará un técnico de perfil tan intervencionista como Guardiola un reto que se le atraganta. La clásica presión con la que el alemán se hizo un nombre en su país se ha convertido en un polvorón en el desierto para el catalán, que en sus últimos enfrentamientos ha probado con defensas de tres, centros del campo sobrepoblados o su 4-3-3 más canónico. En la última liga, necesitó de la expulsión de Mané en el primer tiempo para encontrar la cantimplora, que resultó venir cargada de champán (5-0).