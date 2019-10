United-Liverpool Klopp estalla y ataca el protocolo del VAR El técnico alemán del Liverpool criticó con dureza la forma en la que se está empleando el videoarbitraje

S. D. Actualizado: 21/10/2019 09:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un pobre Liverpool rasca un empate frente al United

Jürgen Klopp acabó muy enfadado el duelo de máxima rivalidad en Old Trafford entre el Manchester United y el Liverpool, pero no precisamente por el pobre juego de su equipo, que apenas pudo sacar un empate del duelo. El técnico alemán de los «reds» bramó contra el VAR después de que este no anulase el gol local tras una falta de Lindelof a Origi.

El colegiado Martin Atkinson no observó falta en el inicio de la jugada, que tras una contra de los «red devils» acabó en gol de Marcus Rashford para notorio enfado de Klopp, gesticulante en la banda.

Ante los micrófonos de los medios de comunicación el alemán dio rienda suelta a su enfado: «Para mi fue falta clara. El problema del VAR es que el árbitro deja seguir la acción del gol del United porque pensaba que ya lo corregiría el VAR, es el protocolo del VAR. Y después el VAR no lo cambió. No tiene sentido. Para mi era falta clara porque se demostró que había contacto. Cuando el árbitro consultó la tecnología yo estaba seguro que anularía el tanto de Rashford».

El enfado llevó al técnico visitante a criticar el funcionamiento del videoarbitraje en sí: «Está bien tener el VAR. Con los fueras de juego me parece perfecto y con las manos también ahora que la nueva norma lo deja claro. Pero hay acciones en las que el árbitro no pita una falta porqué sabe que tiene el VAR como apoyo. Luego acaba la acción y el mismo VAR no cambia la decisión porqué entiende que la infracción no es lo suficiente grave como para modificar el criterio que tomó el árbitro. Y con esto tengo un problema. Porqué si es falta es falta».

Solskjaer: «No jugamos al baloncesto»

Por su parte, el técnico del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer no vio la polémica jugada de la misma manera: «Lo de Lindelof para nada fue falta. No estamos jugando al baloncesto, en el fútbol hay contacto. Lindelöf le toca, pero no es suficiente. No creo que sea falta».