La Juventus se bebe una 'Coppa' para olvidar una pésima temporada Los piamontenses se impusieron con los tantos del sueco Dejan Kulusevski y de Federico Chiesa

Tras una temporada catastrófica, sin renovar el 'Scudetto', eliminado prematuramente en Champions y sin tener garantizada su plaza para la próxima Liga de Campeones, la Juventus se dio al fin una alegría al conquistar este miércoles la 'Coppa'.

La Juventus derrotó por 2-1 al Atalanta en un partido disputado en Reggio Emilia al que asistieron espectadores por primera vez en más de un año.

Los piamontenses se impusieron con los tantos del sueco Dejan Kulusevski (31) y de Federico Chiesa (73), mientras que por los bergamascos anotó el ucraniano Ruslan Malinovskyi (41).

La Juventus, que sucede en el palmarés al Nápoles, aumenta de esta manera su récord de títulos coperos con 14, seguido por los 9 de la Roma y los 7 de Inter y Lazio.

El triunfo puede endulzar un poco una temporada muy complicada para el equipo 'bianconero' que a falta de una jornada para el final de la Serie A no tiene garantizada su plaza para la próxima Liga de Campeones.

También es un balón de oxígeno para su técnico, Andrea Pirlo, muy criticado durante toda la campaña por los malos resultados del equipo.

"Ha sido un gran partido entre dos buenos equipos que han luchado hasta el final", se felicitó Pirlo, quien se mostró dispuesto a seguir la próxima temporada.

"En mi primera temporada, ha habido muchas dificultades, estas victorias no borran los altibajos. Pero es una temporada en la que he aprendido mucho, en la que han pasado muchas cosas y pese a los resultados no siempre positivos, hay cosas satisfactorias (...) Yo querría continuar, me gusta el fútbol y me gusta entrenar, pero será el club quien decida", añadió.

Es el segundo título para el novato técnico, que se suma al de la Supercopa italiana lograda en enero.

Curiosamente, Gianluigi Buffon, el veterano arquero (43 años) que ya ha anunciado su marcha al término de la actual temporada conquistó su sexto trofeo en este torneo, que lo ha ganado con Chiesa padre (Enrico en 1999) e hijo (Federico en 2021).

"Antes del partido, le dije a 'Gigi' (Buffon): has ganado muchos trofeos, pero te recuerdo que la ganaste (la 'Coppa') con mi padre. Esta noche vamos a tratar de ganarla juntos. ¡Y lo hemos conseguido", exclamó el autor del segundo tanto juventino.

En cambio, el Atalanta ve cómo se esfuma el sueño de volver a conquistar un título que logró en 1963 y que es el único trofeo que el club lombardo puede exhibir en sus vitrinas.

"Es una decepción. Fue un buen partido, pero no estuvimos acertados en momentos puntuales", lamentó Gasperini.

No obstante, la 'Dea' puede consolarse con la próxima Champions, ya que, a diferencia de la Juventus, el Atalanta sí ha sellado ya su clasificación.

"Estamos contentos de llegar hasta aquí y jugar este tipo de partidos y de poder clasificarnos por tercera vez para la Champions. Nuestras victorias son numerosas. Estoy feliz", admitió el técnico bergamasco.

Al partido celebrado en Reggio Emilia asistieron 4.300 'tifosi', en el primer partido con público desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Asfixiada por el intenso ritmo del Atalanta, la Juventus tuvo la experiencia de abrir el marcador y llegar a la pausa con el empate como mal menor, para ir creciendo a medida que avanzaba la segunda parte hasta sentenciar el duelo con el tanto de Chiesa, que marcó tras una gran pared con Kulusevski, minutos después de que hubiese estrellado otro remate al palo tras un precioso pase de taco de Cristiano Ronaldo (60).

El Atalanta de Gian Piero Gasperini, que está cuajando unas grandes temporadas y que ya se ha clasificado para su tercera Champions consecutiva, ve cómo de nuevo su fútbol espectacular se queda sin el premio de un título, tras la final copera perdida contra la Lazio en 2019 (2-0).