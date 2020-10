CRÓNICA DIRECTO

Koeman regresó al error cobarde de hacer jugar al inepto Griezmann al precio de sentar injustamente a Ansu Fati. Es una forma de desprecio, y de las más graves, dejar sin las oportunidades que merece a una joven promesa en nombre de los indemostardos galones de un jugador que todo lo que ha aportado al club es una nómina astronómica, por la que la dimitida directiva tendría que responder ante los tribunales; y al equipo, una consecución de deprimentes, humillantes fracasos. Ansu es un jugador excepcional que merece el respeto de las grandes estrellas y es una falta de respeto que no juegue si es el mejor.

Ficha de partido Estadio: Juventus Stadium Juventus 1 Szczesny

28 Merih Demiral

19 Bonucci

13 Danilo

30 Rodrigo Bentancur

22 Federico Chiesa

16 Cuadrado

25 Rabiot

9 Morata

10 Paulo Dybala

44 Dejan Kulusevski FC Barcelona 13 Neto

15 Lenglet

20 Sergi Roberto

4 Ronald Araújo

18 Jordi Alba

7 Griezmann

16 Pedro González

8 Pjanic

21 Frenkie de Jong

11 Dembelé

10 Messi Banquillo

33 Federico Bernardeschi

47 Alessandro Pio Riccio

77 Buffon

8 Ramsey

35 Koni de Winter

5 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

31 Carlo Pinsoglio

14 McKennie

39 Manolo Portanova

38 Gianluca Frabotta Banquillo

22 Anssumane Fati

26 Ignacio Peña

9 Martin Braithwaite

36 Arnau Tenas

2 Sergiño Dest

12 Ricard Puig Martí

5 Busquets

17 Francisco António Machado Trincão

24 Junior Firpo

6 Aleña Goles Goles

Dembelé 13'

Messi 90' Árbitro: Danny Makkelie

El partido empezó loco, descontrolado, con el Barça y la Juventus pasados de revoluciones. Griezmann chutó al palo y fue otra metáfora. Pero quien estuvo realmente afortunado en Italia fue Dembélé, que, tras un delicioso cambio orientación de Messi, chutó desde el borde del área para que el balón rebotara en la pierna de Chiesa y dejó clavado al portero Szczesny ante la inesperada parábola del balón. Aprovecha los minutos que tiene el francés, que ya marcó ante el Ferencvaros. El intercambio de golpes se sucedió entre el hambre de los jóvenes azulgranas y los italianos que se defendían como podían y en ataque encontraban más facilidades de las que se pueden dar para competir en condiciones en la Champions. Messi, en el 22, chutó muy cruzado, en un disparo que hace dos o tres temporadas no habría desaprovechado. Yo no sé si es apatía, desmotivación o la triste estela de una estrella que se apaga. Pero desde que empezó la temporada, el argentino se arrastra por los terrenos de juego de un modo que no guarda ninguna proporción con su antiguo talento, y es de hecho una falta de respeto a su fantástica trayectoria este triste espectáculo. Hay veces que nos honra más el silencio, aunque cuando tú eres el afectado, es difícil saber cuándo te ha llegado este momento.

Goles bien anulados a la Juve

El Barça estaba más cómodo que incómodo en el partido, pero no lo tenía controlado. Su juego no se basaba en ninguna otra idea que en ir administrando el instante. Pese a la innegable entrega de Dembélé, dejaba en cada lance sus clamorosas lagunas como futbolista, que tiene como algo que hace pensar que es un grande, pero que cuando le miras bien te das cuenta de que no hay muchos motivos por los que pueda jugar en el Barça. A la media hora a la Juve le anularon por segunda vez un gol, los dos bien anulados, aunque por muy poco. Nada que reprocharle al colegiado, pero sí a la escasa defensa azulgrana, que jugaba con fuego justo al límite de quemarse. Griezmann estaba más activo que en otros partidos, pero sin un liderazgo que justificara el dinero -y las dudosas comisiones- que costó su fichaje; y, además, falló en el 34 lo que mi hija Maria, de 9 años, habría marcado y sin tener que esforzarse demasiado. Muy bien Pjanic. Muy atento, impecable. Araujo aparecía bien en las zonas de auxilio, muy intenso en la disputa y fue una lástima que en una de las últimas jugadas de la primera parte se lesionara. Le sustituyó Busquets al inicio del segundo tiempo.

El partido estaba entre que el Barça metiera el segundo -y los sucesivos-, y que la Juventus empatara y el dominio algo redundante de los de Koeman no sirviera para nada. Atacaba el Barça con más ritmo que acierto, pero cerrando a los italianos en su campo. Por lo que ahora es el equipo, se puede considerar que fueron unos buenos minutos. Pero era esa insistencia tan de chico joven, tan entusiasta, que acaba con que otro sin hacer nada llega y de repente se lleva la noche por delante. Y es lo que estuvo a punto de pasarle de no ser por la milimétrica precisión del VAR, que otra vez acertadamente, le anuló el tercer gol a Morata. El hat-trick de la desolación para el español. Messi, en el 62, volvió a fallar uno de aquellos disparos que cuando éramos felices no solía fallar. Ansu entró por Dembélé, cambio natural desde el punto de vista táctico. La Juve no perdía la esperanza, pero sus ataques eran inexactos y Griezmann continuó fallando hasta que al fin Koeman le sentó. Ansu en el 89 provocó un penalti que Messi transformó para cerrar la noche. Un Barça tierno, pero brillante, consiguió ganar por primera vez en Turín, aunque el marcador tembló hasta el último instante.