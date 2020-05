Fútbol La Justicia prohíbe el fútbol los lunes, salvo acuerdo entre FEF y Liga Rubiales gana el caso a Tebas. El juez Sánchez Magro habla de fútbol «con público», no se refiere a la petición actual a puerta cerrada. Insta a las partes a llegar a un acuerdo y, de no hacerlo, a la intervención de Irene Lozano (CSD)

Los lunes, al sol. Los lunes no habrá fútbol. El litigio que la Liga llevó a juicio ha sido ganado por Rubiales y la Federación. La Justicia está de acuerdo: los lunes no es buen día para el espectador y no habrá fútbol. El titular del Juzgado número 2 de lo Mercantil, Andrés Sánchez Magro, analizó la propuesta de la patronal de jugar los lunes y los viernes, que la Federación rechazaba, salvo compensación económica para ella.

El juez Sánchez Magro ha desestimado íntegramente la demanda de la Liga Profesional y aconseja negociar «de buena fe» el calendario de la competición. El juez rechaza que hubiera competencia desleal ni conducta prohibida de la Federación y señala que ambas partes, Liga y FEF, deben pactar.

El juez rechaza los lunes con partido con público, no habla de las cinco jornadas a puerta cerrada que Tebas quiere jugar también en lunes, pero en todo caso insta a Liga y FEF a llegar a un acuerdo económico y, de no lograrlo, a que el CSD actúe

Andrés Sánchez Magro subraya en su sentencia que la patronal es una asociación privada que se constituye obligatoriamente en el seno de la estructura de la Federación, con personalidad jurídica y autonomía organizativa y funcional «hasta el grado y con la intensidad que sea razonable», y que es por esta naturaleza que se le permite la organización de sus propias competiciones, pero con una «necesaria y preceptiva coordinación con la FEF». La sentencia crea jurisprudencia. No se refiere, no obstante, a la etapa actual, con una pandemia y con once jornadas ligueras por disputarse.

Tebas y Rubiales se reunirán mañana para llegar a un acuerdo en el calendario y deberán decidir si se juega o no los cinco lunes que solicitaba la Liga. La FEF pidió que, para conceder esos cinco lunes, la patronal firme que no jugará los lunes durante cinco años. Tebas calculó que eso significaría 750 millones de euros sin ingresar para los clubes.

Al ser a puerta cerrada, el veredicto de Andrés Sánchez no afecta a jugar los lunes sin público. Deja que las dos instituciones negocien. y que el CSD pueda intervenir. «En el hipotético caso de que la RFEF y la LNFP no se pusieran de acuerdo sobre la cantidad económica a abonar por parte de La Liga a la RFEF para que se autorice la disputa de partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División los viernes y/o lunes anteriores y posteriores a cada jornada debe ser el CSD quien defina, en su caso, cuál es la cantidad económica ajustada a las circunstancias y a los hechos relacionados con dicha problemática».