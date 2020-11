Fichajes Jugadores que como Sergio Ramos podrían irse gratis el próximo verano Destacan nombres como el de Modric, Messi o Diego Costa

S. D. Actualizado: 17/11/2020 13:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como ocurre todos los años por estas fechas, los clubes apuran las negociaciones para renovar a todos aquellos jugadores de calado que terminan su contrato el próximo verano. Conscientes de que en enero podrán negociar libremente con quien les quisiera, tratan de convencerles para ligar su futuro al equipo unos años más. En muchos casos, entran en juego factores que van más allá del rendimiento, como la edad o el salario, más si cabe en época de coronavirus.

Es el caso del Real Madrid y Sergio Ramos, quienes están inmersos en un pulso por la renovación del central, capitán del equipo y símbolo dentro y fuera del campo. El futbolista de Camas llegó al Real Madrid cuando apenas tenía 19 años, pero a juzgar por los últimos movimientos, no es descabellado pensar que esté ante su última temporada en la plantilla blanca. La situación, hoy, es que Ramos acaba su contrato el próximo 30 de junio de 2021 y las negociaciones para ampliar ese vínculo están lejos de fructificar. Es decir, si nadie da su brazo a torcer le quedan poco más de siete meses de blanco.

No se trata del único jugador estrella que está en una situación así, sino que en Barcelona ocurre lo mismo con Leo Messi. El diez argentino, que ya se quiso ir este verano, termina su contrato con el club azulgrana en 2021. Será entonces cuando, ahora sí, podrá dejar la Ciudad Condal gratis si así lo desea, firmando quién sabe si su último gran contrato, el primero que no es con el Barça. Se habla del interés del Manchester City. No obstante, no se descarta que su renovación se utilice como baza electoral por algún candidato a la presidencia del club, cuyos comicios tendrán lugar el 24 de enero.

Más allá de Messi, el Barcelona debe valorar también qué hacer con Riqui Puig, canterano de la Masia que, aunque estaba llamado a ser importante, apenas está contando con oportunidades este año. En verano, Koeman le aconsejó irse cedido en busca de minutos, pero Riqui Puig prefirió quedarse. Ahora, la falta de oportunidades podría precipitar su salida del club en verano.

Sin salir de España, vemos que en el Atlético también podría estar jugando sus últimos partidos de rojiblanco Diego Costa. Desde su regresó al club en 2017, el delantero no ha logrado mostrar el nivel que sí exhibió en su primera etapa. Este verano, de hecho, también se habló de su salida, pero finalmente fue Morata, por el que más clubes mostraron interés, quien dejó el Atlético. Actualmente, Diego Costa tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla, lo que podría terminar con un cambio de aires del hispano-brasileo en un momento en el que las circunstancias empujan a apretarse el cinturón.

Volviendo al Real Madrid, a la situación de Sergio Ramos hay que sumar la de Lucas Vázquez y Luka Modric, dos futbolistas que tras formar parte de la plantilla dorada de las cuatro Champions, podrían tener sus días contados en el Santiago Bernabéu. El croata es el que tiene más cerca prolongar su vinculación con el club, pero también existe predisposición por renovar al español, sobre todo por parte de Zidane.

Tres objetivos del Barcelona

Más allá de la Liga, otros clubes afrontan el invierno con las dudas de saber si se acerca el final de su relación con su jugador. Es el caso de futbolistas como Alaba (Bayern Múnich), Donnarumma (Milan), Depay (Olympique de Lyon), Agüero (Manchester City), Wijnaldum (Liverpool), Di María (PSG), Draxler (PSG), Eric García (Manchester City), Bernat (PSG) o Cavani (United).

Tres de ellos, como son Depay, Wijnaldum y Eric García, estuvieron cerca de llegar al Camp Nou el pasado verano. Quizá el hecho de que se acerque el final de su contrato propicie su fichaje por el Barcelona, ya sea el próximo verano o este mismo invierno.