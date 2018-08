Hoy se juega la Supercopa de la polémica

La Tánger bonita. La del centenario café Hafa, creado en 1921 como lugar ideal para ver la tacita de plata marroquí, con desayunos de ensueño entre músicas y tés. Esta Tánger rodeada por la Medina, vitoreada desde la Plaza 9 de abril, esta ciudad de espías históricos, se convierte en la protagonista del fútbol español. La Tánger que observa España al otro lado del estrecho celebra hoy la disputa del primer partido oficial de nuestro balompié, la Supercopa de España. Un trofeo que será distinto a los que le han precedido en la historia. El Sevilla y el Barcelona son cobayas de una idea pionera.

Extracomunitarios sin límite en el once. La RFEF sorprendió al señalar que la Supercopa no es un torneo profesional y la ley del número limitado de jugadores extracomunitarios no se aplica. Beneficia al Barcelona, que tiene cuatro. Hay un error normativo, pues Cristiano fue castigado con cinco partidos en 2017 y los cumplió en la Liga profesional.