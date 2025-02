José María García: «El fútbol femenino es una mentira»

José María García ha calificado de «plomizo» el fútbol femenino, y ha asegurado que su difusión actual responde más a intereses pubicitarios que deportivos. «Es una mentira. ¿Qué porcentaje de jugadoras de Primera llegan desde el córner a la portería? No tienen fuerza», dijo García durante una entrevista en la Cadena Cope .

«Esto del machismo y el feminismo... Es un disparate», continuó. «El número 50 del tenis mundial dejaría 6-0 y 6-0 a la número uno. Y los juveniles del Atlético, dicho por un alto ejecutivo del club, le ganaría 10-0 al primer equipo femenino».

García cree que la coyuntura social actual tiene mucho que ver con la difusión que se le da al fútbol femenino: «Es que lo están rodeando de una historia... Han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, con 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente al Atlético lo fueron a ver 1.200. Es la realidad. A los que no tienen imaginación esto les viene bien porque cubren unos espacios. Hasta hace poco solo tenían mecenazgo publicitario las regatas del Rey. Ahora también el fútbol femenino».

Durante la entrevista García también se mostró contrario al aplazamiento del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid : «Es un error tremendo. Cuando Madrid se postuló para que se jugara la final de la Libertadores presumimos, y ahora no podemos decir que no tenemos la autoridad, la organización, los medios o la protección necesaria. El día que se juegue se va a armar igual. Es una necedad de alguien que no tenía mucho que hacer».