Fútbol Jordi Alba reconoce que el objetivo es el triplete «Esperamos ganarlo todo», aseguró el lateral durante el acto de su renovación hasta 2024

Sergi Font Barcelona Actualizado: 11/03/2019 15:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jordi Alba y el Barcelona oficializaron la renovación del lateral hasta el 30 de junio de 2024 después de una serie de tira y afloja que generó cierto descontento en el futbolista. Alba acabará su nueva vinculación con el club con 35 años y habrá pasado la mayor parte de su carrera profesional defendiendo la camiseta azulgrana. Al margen de valorar su continuidad, también analizó algunos aspectos de la actualidad culé. El jugador no se escondió y reconoció que el objetivo esta temporada, más allá de la Champions, es coronarla con Liga y Copa, conquistando un triplete que solo han logrado en dos ocasiones en toda la historia del club. «Sabemos que son títulos muy difíciles de ganar, pero es evidente que es un equipo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Lucharemos por todos los títulos, pero no es fácil. Nos renovamos e intentamos seguir compitiendo de la misma manera. Esperamos ganar todos los títulos», reconoció.

Alba quiso dejar claro que su prioridad siempre fue la de continuar en el Barcelona a pesar de las divergencias que surgieron durante la negociación. «Siempre ha sido mi ilusión seguir aquí, mi familia lo sabe. Cuando estaba en el Valencia, le dije a mis agentes, que si había algún interés del Barça, mi ilusión era volver aquí. Así ha sido. Firmar por cinco años más es gratificante para cualquiera, más para mí, que soy de la casa», explicó y bromeó sobre la posibilidad de ampliar aún más la vinculación: «Llamaremos a Barto a ver si me pone cinco años más. Es una edad muy buena y estoy en mi mejor momento. Parece mentira, pero me encuentro mejor que nunca física y emocionalmente. Estoy en un momento muy bueno». Alba aclaró también el proceso de su renovación: «Si no me querían, me tenía que buscar la vida, pero ellos siempre han dicho que querían que me quedara y yo también quedarme. Así es todo más fácil. Ha tardado lo que tenía que tardar».

Tras elidir cualquier polémica con el Real Madrid y el momento que está atravesando el club blanco, Alba también quiso explicar cuál está siendo la clave de su éxito: «Siempre lo he dicho. Me cuido muchísimo más que antes. Tengo una familia que me ha apoyado siempre, sobre todo en los malos momentos, y luego está la confianza del club y de mis compañeros, que es importante. También la del entrenador. Me siento pleno en todos los aspectos de mi vida y eso se nota». Y pidió que « Messi se quede al menos todo el tiempo que esté yo, así es más fácil jugar». El futbolista quiso transmitir su agradecimiento al Barcelona: «Estoy muy agradecido al club, al presi, a la junta directiva. Es un día especial y emotivo. Estaré cinco años más en casa. Estuve ocho años en la cantera. Si sumamos estos cinco, serán 20. Quiero dar las gracias a mis agentes, a mi familia, que me ha apoyado en los momentos delicados. Para mí no ha sido fácil. También a mi hijo y a mi mujer, que me dan una estabilidad emocional tremenda y eso se nota en el terreno de juego. Ojalá podamos seguir ganando muchos títulos para el Barcelona»..