Italia llora a Bouasse, el canterano abandonado en la estación de tren

Tenía solo 21 años y una dramática historia tras de él. Hoy Italia llora a Joseph Bouasse Perfection, el excanterano de la Roma fallecido de forma inesperada de un infarto.

Bouasse, nacido en Camerún, llegó a Roma con 16 años acompañado de un traficante de personas que le había prometido un futuro en el fútbol europeo. Nada más bajarse en la estación central de Termini fue abandonado y se vio obligado a vivir en las calles de la capital. Al poco tiempo fue recogido por las autoridades, que lo enviaron a un centro de menores. Su buen toque con el balón hizo que recalara en el Liberi Nantes, un equipo regional formado por refugiados e inmigrantes.

«Verle jugar era realmente impresionante» escribían ayer desde su primer club en las redes sociales. «Por eso hicimos una excepción, la única en toda nuestra historia: avisamos a algunos ojeadores de talentos para que pudiera tener una oportunidad en el mundo profesional».

Bouasse, mediocentro poderoso e incansable, llamó la atención de un ojeador de la Roma, que lo rescató para las categorías inferiores del club 'giallorosso'.

Llegó con 17 años y se marchó con 19 después de varias apariciones en el equipo B, una cesión al Vicenza de la Serie C y muchos entrenamientos con el primer equipo, donde solía completar al equipo entonces dirigido por Spalleti. El defensor alemán Antonio Rudiger, hoy en el Chelsea, le despedía ayer recordándole como un «joven talento».

Horrible news - I'm so sad about it 😓 Rest in peace, my brother ❤️🙏🏾 A young talent gone too soon from us. Condolences to the entire family! #JosephBouassePerfection 🇨🇲 #RIPpic.twitter.com/Ul8bZR4fSU