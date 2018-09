Selección española Isco: «Siempre es importante tener un poquito de disciplina» El jugador de la selección española ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra Inglaterra

Isco ha comparecido en rueda de prensa la previa del partido ante Inglaterra. El centrocampista ha sido preguntado por los primeros días bajo el mando del nuevo seleccionador. El jugador del Real Madrid ha asegurado estar de acuerdo con las nuevas normas que ha impuesto Luis Enrique en el vestuario y ha valorado su papel dentro del equipo: «Siempre es importante tener un poquito de disciplina. Lo de los móviles en las comidas me parece bien, muchas veces estamos más pendientes de las maquinitas que de hablar con el compañero».

«No me siento la estrella. Me siento importante. Estoy cómodo con los grandes jugadores que hay. Ha llegado un nuevo cuerpo técnico y se inicia una nueva etapa con ilusión», ha añadido. Al que sí ha otorgado un estatus especial ha sido a Sergio Ramos, capitán de la selección: «Todos conocemos a Sergio. Es nuestro líder, nuestro capitán. Ayuda todo lo que puede a los nuevos y a los que llevamos tiempo. Tiene el hambre intacta. Es un lujo contar con él. Los equipos no los hacen un solo jugador. Tenemos grandes jugadores, pero un equipo no es un jugador»

Preguntado sobre las palabras de Dani Ceballossobre Zidane en 'Radio MARCA', Isco no ha querido extenderse: «No voy a entrar en detalles de lo que pasó la temporada pasada. Los que juegan menos están más disgustados. Dani tendrá sus motivos y Zizou los suyos».

Cuestionado sobre el estilo de juego de su nuevo técnico, el centrocampista ha afirmado que la idea «es la misma», aunque existen ciertos «matices»: «Llevamos tres o cuatro entrenamientos y tenemos que ir adaptándonos a su forma de entrenar. Estamos muy contentos, con ganas de empezar lo importante para saber en qué nivel estamos. Siempre intento dar lo mejor de mí, sobre todo jugando en equipo. Al final si estamos bien colectivamente, será todo mucho más fácil»

Por último, el madridista ha sido preguntado por las palabras de Leo Messi en relación a la salida de Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus: «Cris es un jugador extraordinario, pero ya sabemos cómo es el fútbol. Si ganamos no le echaremos de menos y de momento parece que no le echamos de menos porque hay jugadores que se están hinchando»

«Lo que nos ha hecho ganar es el fútbol de toque»

Preguntado por la imagen dada en el último partido disputado en el Mundial ante Rusia y la falta de 'pegada', Isco aclaró que «cada partido requiere una manera de jugar» y que la anfitriona metió «a los once atrás» y entonces «pocas cosas más puedes intentar». «Puedes jugar más rápido o con más balones en largo, pero no hemos ganado así y no tenemos jugadores para ello», puntualizó.

«Lo que nos ha hecho ganar ha sido el fútbol de toque. Hay que mejorar porque en el Mundial no nos fue bien, pero a partir de ese fútbol tenemos que encontrar los puntos a mejorar para abrir los huecos en las defensas en caso que se nos metan todos atrás, que no creo que nos pase toda la vida», añadió al respecto el centrocampista.

Además, quiso pasar página respecto a Rusia porque «el Mundial sólo lo gana uno y no es tan fácil como podéis (a los periodistas) pensar». «No hicimos nuestro mejor partido, pero es difícil cuando se meten once en su área. No se nos puede reprochar nada, ya es agua pasada y tenemos que intentar olvidarnos y mirar para adelante para intentar mejorar porque tenemos un buen equipo para hacer grandes cosas», comentó.