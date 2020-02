Copa del Rey Isak, la perla que dijo «no» al Real Madrid y ahora brilla en San Sebastián El delantero sueco de 20 años brilló en el estadio Santiago Bernabéu con dos goles y una asistencia

Su buen estado de forma en los últimos partidos era un serio aviso, pero ni así pudo el Real Madrid detener al «huracán Isak». Los presentes en el estadio Santiago Bernabéu que no estuvieran al tanto de la actualidad de la Real Sociedad aún andan preguntándose quién es ese muchacho de casi dos metros que les apeó de la Copa del Rey. Lo que muchos no saben es que Isak, figura indiscutible del partido de ayer, estuvo cerca de vestir de blanco hace no mucho.

Corría el invierno de 2017, Isak jugaba en el AIK Solna y se le empezaba a conocer como «el nuevo Ibrahimovic». Se trata de una comparación un tanto osada si tenemos en cuenta la trayectoria del ahora jugador del Milan, sobre todo en su país natal, donde es un ídolo nacional. Sin embargo, las cualidades de aquel joven hablaban por sí solas: su altura no le privaba de tener un buen manejo del balón, y a pesar de su juventud, contaba con un desarrollado olfato goleador. El Real Madrid, entonces, lo vio claro.

Un inesperado giro de guion

Unos billetes de avión a Madrid, una reserva en un hotel de la capital y una dirección deportiva relamiéndose por la que era una operación de futuro. Parecían ser las últimas líneas de una historia que terminaba con Isak jugando en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, contra todo pronóstico, el delantero sueco cambió de parecer de manera repentina y se decidió por el Borussia Dortmund. Isak, cuando Barajas esperaba su aparición, eligió a Alemania.

Las cosas, no obstante, no fueron según lo previsto. Sin apenas ocasiones en el conjunto alemán, y tras un breve paso por el Willen II neerlandés, Isak volvió a tener en su mano unos billetes a España. El destino, esta vez, era San Sebastián, País Vasco. Encima de la mesa había un proyecto atractivo en uno de los equipos que suelen pelear por puestos europeos, con jugadores jóvenes y con ganas de lograr algo importante. En esta ocasión, Isak no se echó a atrás y dio el «Sí, quiero».

La historia es la ya escrita. La Real Sociedad se hizo el pasado verano con una de las perlas del fútbol sueco. Le costó hacerlo 8 millones de euros, aunque el Borussia Dortmund, consciente de su potencial, se guardó una opción de recompra de 30 «kilos». El jugador sueco, no obstante, tiene un contrato para los próximos cinco años y es feliz en la ciudad.

Cierto es que en San Sebastián le costó entrar en el equipo titular. Con Willian José como indiscutible en la punta de ataque, parecía que esa parcela estaba bien cubierta. Su momento estaba reservada a un par de ratitos, casi siempre desde el banquillo. Sin embargo, los astros se alinearon este invierno. El deseo del hispano-brasileño de cambiar de aires -se habló de que quiso ir al Tottenham- le concedió una oportunidad Isak. Y, visto lo visto, el jugador de 20 años no la ha desaprovechado.

Para muestra, un dato: Isak ha marcado 7 goles en sus 5 últimos partidos. Esta temporada suma 13 en 27 apariciones. En el Santiago Bernabéu, con permiso de sus compañeros, eliminó a un Real Madrid que llegaba insaciable. Lo hizo con dos tantos de auténtico crack: el primero con un remate de volea y el segundo tras un potente disparo a la escuadra imparable para Areola. Además fue el asistente de Mikel Merino en otro gol y resultó decisivo para que Odegaard abriera el marcador.

Ayer, en la que pudo ser su casa, Isak se destapó como el jugador que apuntaba ser cuando el Real Madrid se interesó por sus servicios hace ahora tres años. En el postpartido, todos sus compañeros elogiaron su gran momento de forma, y más importante, su peso dentro del equipo. Él, por su parte, no ocultó la emoción propia de la hazaña: «Hemos ganado este partido increíble, por primera vez en mucho tiempo volvemos a estar en la semifinales y tenemos la posibilidad de hacer todavía algo más. Estoy muy orgulloso del equipo porque ha hecho un gran trabajo».