Fútbol La inversión invernal, relegada a la Copa Catalunya Murillo, Boateng y Todibo, que han costado 5 millones y no juegan, serán titulares esta noche (18:45 horas) ante el Girona

Se movió el Barcelona con urgencias en el mercado invernal para completar una plantilla que creía coja tras algunas lesiones y salidas de futbolistas que no entraban en los planes de Valverde. Con Umtiti en la enfermería, se marcharon Denis y Munir (ahora se ha unido Samper). Ninguno de estos último tenía minutos con el entrenador extremeño. A pesar de ello aceptaron sus peticiones y le ficharon a Murillo, Boateng y Todibo. El colombiano no jugaba tampoco en el Valencia y llegó cedido. Situación similar a la de Kevin-Prince Boateng, delantero del Sassuolo. Los dos llegaron por tres millones de euros y Murillo solo ha jugado los dos partidos de Copa ante el Levante el octavos de final y el atacante una hora ante el Sevilla en Copa y otra ante el Valladolid. A ellos se suma Jean-Claire Todibo, al que el Barcelona decidió adelantar su llegada dada su situación de ostracismo en el Toulouse previo pago de otro millón de euros. Aún no ha debutado. No obstante, estos tres futbolistas serán titulares en el partido que el Barcelona disputa hoy ante el Girona en Sabadell. Es la final de la Copa de Catalunya, que disputan los dos equipos catalanes mejor clasificados en Liga la temporada anterior.

Hay expectación por ver a Todibo, que seguramente formará pareja defensiva con Umtiti, al que el encuentro le viene de maravilla para ir recuperando el ritmo de competición tras media temporada parado por sus problemas de rodilla. Los dos franceses llevan mucho tiempo sin jugar de forma seguida. Umtiti disputó 90 minutos ante el Sevilla el pasado 23 de febrero tras cinco meses de incertidumbres, mientras que Todibo lleva cuatro meses y medio sin jugar. Su último partido fue con el Toulouse el pasado 3 de noviembre. En total, el central jugó diez partidos con su equipo antes de ser apartado cuando comunicó su decisión de no renovar. La secretaría técnica aún nno tiene claro qué hará con Todibo. Es una apuesta de futuro y ha transmitido muy buenas sensaciones en los entrenamientos pero quieren ver cómo evoluciona para ver si se queda en el primer equipo o es cedido.

Será un encuentro para que jugadores con pocos minutos puedan reivindicarse. Es el caso de Malcom, con muy pocos minutos a pesar de su precio. El brasileño costó 42 millones de euros y aunque marcó un gol ante el Madrid en la ida de las semifinales de Copa no ha tenido continuidad ni apenas protagonismo. El resto de jugadores del primer equipo citados por Valverde con Jasper Cillessen y Carles Aleñá. El encuentro también será útil para observar las evoluciones de los jugadores del filial. El preparador ha convocado a doce futbolistas del Barça B: Los laterales Wagué, Guillem Jaime y Miranda; el central Chumi; los centrocampistas Oriol Busquets, Riqui Puig, Monchu y Álex Collado; y el delantero Abel Ruiz.