Fútbol Intranquilidad en el barcelonismo por el árbitro de Champions Szymon Marciniak pitó en el 4-0 en París y en el 3-0 en Turín en 2017 y el miércoles dirigirá el choque ante el Lyon

Sergi Font Barcelona Actualizado: 11/03/2019 18:45h

La designación arbitral para el partido de este miércoles entre el Barcelona y el Olympique de Lyon ha levantado cierta preocupación en el barcelonismo por el árbitro escogido, que no trae ningún buen recuerdo al barcelonismo, ya que fue el trencilla que dirigió dos de las últimas derrotas más contundentes del equipo azulgrana. El polaco Szymon Marciniak ha sido el colegiado designado por la UEFA. A sus 38 años, es internacional desde 2011 y arbitra en la Champions League desde 2014. Loa seguidores del Barcelona no olvidan que fue el encargado de dirigir las debacles azulgranas en París ante el PSG (4-0) y Turín ante la Juventus (3-0) en 2017. Un año infausto para los azulgranas en la competición europea, ya que aunque consiguieron remontar ante el club francés tras un contundente y épico 6-1, no pudieron repetir el milagro y fueron eliminados por los italianos en los cuartos de final. Este mismo árbitro fue designado para dirigir el Ajax-Real Madrid de la ida de octavos de la presente edición pero sufrió una lesión y fue sustituido por el esloveno Damir Skomina.

Marciniak también ha dirigido partidos recordados esta temporada como la Supercopa de Europa, que disputaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid y que acabaron ganando los colchoneros. También ha pitado el encuentro entre el Barcelona y el Inter de Milan de la fase de grupos en la ciudad italiana. Este próximo miércoles estará asistido desde el VAR por Pawel Raczkowski y Pawel Gil. El Barcelona afronta el partido ante el Olympique de Lyon con la obligación de vencer, ya que cualquier empate con goles les dejaría eliminados y el empate a cer, el mismo resultado que en la ida, les obligaría a disputar la prórroga.

El vestuario del Barcelona está muy mentalizado y no se fía para nada de la aparente debilidad del equipo francés, que ya ganó al Manchester City en la fase de grupos y al PSG en la Liga francesa. Además, les recientes eliminaciones de equipos como el propio PSG o el Real Madrid, que debían defender en su campo buenos marcadores del partido de ida les ha servido de aviso. «Han eliminado al Real Madrid, el Ajax pasó merecidamente, y el Manchester también. Pero son otros rivales, nosotros nos tenemos que enfocar con la máxima intensidad y concentración y dar el nivel que estamos dando. Éramos favoritos, en la Roma, y sabemos lo que pasó. Daremos la cara», asegura Jordi Alba, que recuerda la eliminación del año pasado en cuartos de final después de haber ganado 3-1 en el Camp Nou ante la Roma.