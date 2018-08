Inter de Milán Adriano: «Llegaba borracho a los entrenamientos del Inter» El delantero brasileño fue una de las sensaciones en Europa, pero sus excesos condenaron su carrera deportiva

Prometía ser el mejor delantero del mundo. Su zurda cautivó a media Europa y, en especial, al Inter de Milán, que lo fichó en el año 2001 y donde se ganó el apodo de «El emperador».

Pero el imperio de Adriano no llegó a eregirse como el hubiese deseado. Su falta de regularidad y sus excesos condenaron seriamente la carrera del ariete brasileño, que pululó por incontables de equipos sin llegar a explotar su calidad.

El delantero ha confesado en la revista r7 cuáles fueron las causas de su declive sufrido en el Inter de Milá. «La muerte de mi padre me destruyó. A partir de ahí, siempre llegaba borracho a los entrenamientos del Inter».

«No sabía cómo ocultar la situación, pero me presenté en ese estado, por lo que el personal me llevó a dormir a la enfermería. Mi equipo lo encubrió diciendo a la prensa que estaba lesionado, que tenía problemas musculares», ha afirmado Adriano. «El verdadero problema era la gente que me rodeaba: los amigos siempre me llevaban a fiestas con mujeres y alcohol. Whisky, vino, vodka y mucha cerveza».

«En Milán me sentía solo y deprimido. Solo encontraba la felicidad bebiendo y lo hacía todas las noches. Cuando volví a Brasil perdí mucho dinero, pero al menos encontré la felicidad», ha concluido el ariete carioca.