El inicio de la Liga, en la mesa del ministro de Sanidad

Es un fútbol marcado como un delantero, perjudicado por la pandemia, maniatado por las autoridades. Lo más importante es que, sea una semana antes o tres días después, vuelva el fútbol. Salvador Illa decide cuando. El ministro de Sanidad debe manifestar en las próximas horas ... si los clubes pueden hacer o no entrenamientos conjuntos el próximo lunes. Si anuncia que sí, el campeonato podrá reanudarse el 12 de junio . Si los futbolistas no tienen el permiso de ejercitarse en grupo el 25 de mayo, el campeonato no podrá regresar hasta el 15 de junio como mínimo, pues el protocolo exige dos semanas de entrenamientos de equipo antes de volver a competir y ese trabajo de las plantillas sin cortapisas se iniciaría el 1 de junio. Hoy vivimos la tensa espera de un veredicto que, por su relevancia, parece judicial. Es la misma sensación que han experimentado la Comunidad de Madrid y otras regiones y provincias durante semanas para escapar de la fase cero . A puerta cerrada, de todos modos, será distinto .

Once jornadas en 38 días sin parar: el proyecto es que las once jornadas se disputen en 38 días, a un ritmo de dos por semana. Una se dirimirá de viernes a lunes y la siguiente de martes a jueves, de manera que se necesitarán 38 fechas. Si se comienza el 12 de junio habrá otra semana de margen para dar un respiro. Si empieza el 19 no hay margen, acabaría el 27 de julio Con la «cautela» que dicta por experiencia el vaivén del Gobierno, que tiene en vilo a la Liga Profesional y a la AFE, la patronal de los clubes hace fuerza para que sus asociados trabajen con total libertad el 25 de mayo. « Todavía no hemos decidido si el lunes podrán hacerse entrenamientos con más de diez personas, con más de diez jugadores», adujo ayer Salvador Illa sin dejar una veta a seguir. Si hay permiso gubernamental, la jornada 28 podrá nacer el 12 de junio. El Rayo-Albacete, estreno en Segunda. Es el partido que abrirá el juego. La segunda parte que quedó pendiente porque el encuentro fue suspendido el pasado 15 de diciembre por los insultos que una parte del público dirigió a Zozulia. Hay que disputar ese medio tiempo para que la Segunda ruede luego sin parar La segunda hipótesis, que Sanidad no permitiera esa vuelta a la normalidad de los clubes la próxima semana, significaría que el campeonato podría vivir su segundo estreno de la temporada el lunes 15 de junio como pronto, una fecha que no parece la idónea, pues es la que Rubiales impidió judicialmente en agosto del año pasado, al conseguir que un juez aceptara que los lunes son rechazados por el espectador para ir al campo. Ahora habrá permiso para jugar los lunes, porque será un fútbol televisado, sin público en las gradas. Pero no es el día más bonito para una gran presentación en sociedad de « LaLiga». El viernes 19 de junio, el siguiente fin de semana, sería el momento perfecto, aunque existe la opción de hacerlo antes. Sevilla-Betis, «el partido» En esta tesitura, profesionales de diversos clubes, especialmente los clasificados en la zona baja de la tabla , han presionado por intereses particulares para retrasar el comienzo del campeonato una semana, hasta el 19 de mayo. Un futbolista de un grande, Piqué, y el sevillista Suso, se han sumado a Sergio González (Valladolid ), Paco Jémez (Rayo Vallecano) y otros equipos modestos que apoyan un comienzo más tardío con el fin de conseguir una mejor puesta a punto. «Volver es ganar», mensaje de la Liga. Es el lema del retorno del fútbol que acompañará la reanudación de la Liga. Será el eslogan de la campaña del regreso de la competición y el derbi hispalense Sevilla-Betis es la cita ideal para ese lanzamiento. El duelo entre el Athletic y el Atlético, en esa primera jornada, será otro momento televisivo importante para poner a la Liga a rodar Las once jornadas se disputarán en programaciones de tres y cuatro días, de manera que cada semana se jugaran dos con el objetivo de acabar el torneo entre el 26 y el 31 de julio. Y si hubiera que entrar en agosto por necesidad, se hará. El proyecto define una jornada extensiva de viernes a lunes y la siguiente de martes a jueves. En ambas planificaciones, el reto es diversificar a Real Madrid, Barcelona y Atlético para que sus horarios nunca se pisen. Una concentración mínima, dice la AFE. La Liga y el sindicato se reunieron ayer para analizar el protocolo de concentraciones, viajes y parones ante el calor en los partidos. AFE adujo que los futbolistas admiten una concentración mínima, entre tres y siete días, antes de volver a jugar. Habrá dos pausas para hidratación en cada encuentro El partido perfecto para dar el banderazo de salida al balompié nacional es el derbi hispalense, Sevilla-Betis, que produce siempre una gran audiencia y que, en esta situación, sin fútbol durante tres meses, triplicará la atracción televisiva . Noticias relacionadas La Liga, a la espera del permiso de Sanidad para poder hacer el lunes los entrenamientos en equipo

La cubierta del Bernabéu, en septiembre

El día que la UEFA prohibió mostrar en París una gran bandera española

