Inglaterra torpedea la portería de la selección

8 de agosto de 2018. El Chelsea deposita los 80 millones de la cláusula de Kepa en la sede de la Liga y convierte al de Ondárroa en el portero más caro de la historia del fútbol. Años antes, en 2011, De Gea también deja atrás las rayas rojiblancas, estas del Atlético, para pasar a vestir la camiseta del United . A día de hoy, el madrileño es el mejor pagado de la Premier League con 23 millones anuales. Sobrados de talento ambos y con trayectorias similares, los llamados a pelearse por el puesto titular de la selección española atraviesan, para sorpresa de todos, sus horas más bajas.

Hace apenas una semana, las portadas de los diarios británicos y los analistas deportivos del país se cebaban con De Gea. Sus errores en la FA Cup parecían condenarle al ostracismo y muchos daban por segura su venta este verano. Solo unos días después de aquello, es Kepa quien está en el punto de mira. El domingo, con el Chelsea jugándose nada más y nada menos que su billete para la próxima Champions ante un competitivo Wolves, Lampard dio la alternativa a Willy Caballero. En la cita anterior, Kepa había recibido una manita del Liverpool, situación que hizo que su entrenador dudara de que fuera la mejor opción para el decisivo encuentro de liga: «Fue suplente por su estado de forma reciente», diría después.

«Lampard está viviendo con Kepa la misma situación que vivió Klopp con Karius» Jamie Carragher Ex del Liverpool

El Chelsea quiere a Oblak

En las tertulias posteriores, los comentaristas apreciaron en esta suplencia la señal definitiva de su posible salida. Jamie Carragher, ex del Liverpool, fue tajante en SkySports: «El Chelsea no llegará lejos si no cambia a su portero. Veo a este equipo y hay muchas cosas que me gustan, pero todavía creo que necesitan un defensor, ya ves cuántos goles han concedido». En este sentido, los medios británicos llevan días informando de que la dirección deportiva de Stamford Bridge sueña con fichar a Oblak .

Así pues, si a orillas del Támesis aumentan las dudas en torno a un portero español, más al norte, en Mánchester, la situación no es muy diferente. Pese a convertirse el domingo en el guardameta con más porterías a cero de la historia del United (113), el futuro de De Gea en Old Trafford no está garantizado. Su altísimo salario y los errores cometidos a lo largo de la temporada han hecho que desde el club empiecen a valorar el retorno de Dean Henderson, canterano de 23 años cedido en el Sheffield y que ha cuajado un gran año. Además, el vicepresidente de la entidad, Ed Woodward, sería uno de sus principales retractores, informan en las islas.

«Las credenciales de De Gea siguen siendo las mejores del mundo. Solo perdió toda su confianza» Phil Neville Exjugador del United

A pesar de que pudiera parecer inverosímil hace poco, el debate existe: Kepa y De Gea, dos de los porteros más valorados del fútbol español de la última década, están en la cuerda floja. United y Chelsea se plantean vender a quienes eran sus joyas de la corona, los futbolistas a partir de los cuales construir un equipo campeón. En Reino Unido, país muy dado a la categorización de los rumores, incluso sitúan a ambos con un pie fuera de sus respectivos clubes.

No obstante, las dos últimas actuaciones de De Gea parecen haberle concedido una bola extra. Y en cuanto a Kepa, aunque su figura no es comparable a la de De Gea en el United, la dificultad de encontrar un sustituto de garantías, la excepcionalidad de un verano marcado por el coronavirus y el hecho de que siga siendo un futbolista de 25 años pueden terminar siendo decisivos a la hora de su continuidad en Londres. De no ser así, se especula con su regreso a España.

Las cifras de Kepa y De Gea De Gea: aterrizó en Mánchester para coger el guante de un icono como Van der Sar, y a juzgar por sus méritos, ha estado a la altura. Elegido cuatro veces el mejor jugador del United del año, De Gea es acusado hoy de haber bajado su nivel desde el Mundial de Rusia. Si bien es cierto que sus errores son cada vez más frecuentes, solo Ederson (City), con 16, ha tenido más porterías a cero en la 2019-20 (De Gea con 13). Contra el Leicester, además, el español se convirtió en el portero menos veces imbatido del United (113). Esta temporada lo ha jugado todo y ha recibido 36 goles en 38 encuentros de liga. En 404 partidos con el United ha encajado 415 goles (1,02 de promedio). Kepa: suplente en el último y decisivo partido de liga, Kepa no puede presumir de las cifras de la temporada 2019-20. En 33 apariciones ha recibido la friolera de 48 goles y solo en ocho partidos logró mantener la meta a cero. Unos números nada positivos si se tiene en cuenta que el Chelsea soñaba con pelear por el título. Incluso Lampard, su técnico, salió a criticar públicamente su estado de forma. Además, con los 80 «kilos» que costó sobre su espalda, sus errores no han hecho otra cosa que disparar los rumores de su posible sustituto. En 95 partidos con el Chelsea ha encajado 109 goles (1,14 de promedio).