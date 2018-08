Inglaterra La prensa inglesa «despelleja» a Morata Los analistas de varios medios de comunicación se han cebado en las críticas al delantero del Chelsea, desaparecido ante el Manchester City en la Supercopa inglesa

S. D.

El nuevo Chelsea de Maurizio Sarri no pudo hacer nada ante un Manchester City que demostró tener sus piezas más ajustadas en la Supercopa inglesa. Los de Pep Guardiola vencieron por 2-0 con goles del 'Kun' Agüero y dejaron a los 'blues' de nuevo con la miel en los labios.

Una derrota que ha escocido en la entidad londinense, aunque también ha resultado fácil de aceptar por la juventud del proyecto del nuevo técnico italiano. Sin embargo un jugador del Chelsea ha quedado tocado ya a la primeras de cambio después del partido: Álvaro Morata.

El delantero español, que se las prometía muy felices tras el relevo de Antonio Conte en el banquillo y que ha pretendido dar un cambio a su trayectoria en las islas con un cambio de dorsal, no está teniendo un buen verano y las voces críticas contra su juego comienzan a acumularse.

«Sarri se entregó a un Morata que pareció nuevamente falto de confianza. En partidos así necesitas que tus jugadores más importantes peguen un golpe en la mesa y él desapareció», analizó el exfutbolista Chris Sutton, exdelantero del Blackburn Rovers.

«Sarri necesita un '9', alguien en quien poder confiar en ataque. No veo a Morata en este papel, no le veo con el deseo de ser un jugador de equipo. Estuvo desastroso, horrible», atacó Richard Dunne, exdefensa del Aston Villa.

Una crítica en la que también incidió otro exdefensa, aunque en su caso más mediático, como Rio Ferdinand. El que fuera defensor del Manchester United no se mordió la lengua: «Desde el punto de vista de un central, no te asusta. A menos que le metas un balón en profundidad, no es efectivo».

El curso, que se presentaba plácido, o como poco menos complicado que el pasado, se está empezando a torcer para Morata.