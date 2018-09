Inglaterra - España en directo

Actualizado: 08/09/2018 20:25h

El jugador del Real Madrid, Nacho, contó a ABC sus percepciones sobre la nueva España de Luis Enrique. Aquí su entrevista.

La nueva competición de equipos por países hace recordar quiénes son los máximos goleadores históricos de cada uno de ellos. Aquí los recordamos.

Frente a la selección se encuentra nada más y nada menos que Inglaterra. Tras un papel magnífico en el Mundial de Rusia los británicos defiende sus colores en casa, en el templo de Wembley.

Además, será el primer partido de Luis Enrique como entrenador de la absoluta, en sustitución de Fernando Hierro. Estos fueron los estrenos del resto de seleccionadores.

Este será el primer partido de España en la nueva competición, la Liga de Naciones. Aquí contamos cómo funciona.

La nueva España de Luis Enrique contra la Inglaterra de Gareth Southgate que alcanzó las semifinales del Mundial.

Here's how the #ThreeLions line up for tonight's #NationsLeague opener! pic.twitter.com/kEBa7mxTB9