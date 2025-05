El incierto futuro de David Villa en Nueva York

David Villa vino a Nueva York para quedarse. El fichaje fundacional del New York City FC no fue uno de esos casos de estrellas europeas que dejan sus últimas gotas de fútbol en un equipo estadounidense a cambio de un buen cheque y después se retiran en una playa de sus países. El delantero asturiano se implicó con la ciudad y organizó su futuro vital en la Gran Manzana. No colgó aquí las botas, sino en Japón, en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, pero dejó un proyecto ambicioso que empieza a coger forma: Queensboro FC, el primer club profesional de Queens , el distrito más hispano y diverso de la ciudad, que tenía previsto empezar a competir en 2022.

Ahora, el futuro del «Guaje» en Nueva York es algo más incierto. Una antigua becaria en el NYCFC le ha acusado de acoso sexual. «Creí que tenía la oportunidad de mi vida cuando me dieron esas prácticas», explicó en Twitter Skyler Badillo , una joven que estudió educación física en la Universidad de Long Island, en Brooklyn, y que trabajó para el club de fútbol en 2018. «Lo que obtuve fue a David Villa tocándome todos los putos días y mis jefes creyendo que era algo gracioso».

Badillo expuso sus acusaciones en un hilo de mensajes en el que también protestaba porque le decía que tenía «mala actitud en el trabajo» cuando lo que ocurría era que la «toqueteaban», se reían de ella o le ponían «las dos manos en la espalda». «El acoso que pasé en el NYCFC fue tan fuerte que ahora la idea del deporte profesional me da miedo. Quedarme en el sector de la educación física me da miedo», aseguró. « Estoy cambiando mi carrera por esa mierda que me hicieron y que arruinó mis sueños».

Los mensajes negativos contra Villa no eran nuevos en su cuenta de Twitter. En los últimos meses, Badillo compartió muchas quejas sobre sus días en el NYCFC y sobre Villa, del que dijo que «convirtió mi trabajo en un infierno», y al que llamó «viejo verde» . Pero nunca expuso acusaciones tan graves como las de hace una semana.

Sus mensajes en Twitter llegaron un día después de que «The Washington Post» revelara las acusaciones de acoso y abuso sexual a quince empleadas de los Washington Redskins, el equipo de fútbol americano de la capital del país. Ha sido uno de los principales episodios del movimiento «MeToo» dentro de clubes deportivos profesionales.

El jugador lo niega todo

En un extracto del artículo, uno de los acusados aseguraba que casi ni se acordaba de la acusadora. «Garantizo que si alguien le dice mi nombre a David Villa él no sabría quién soy», reaccionó sobre ello Badillo en Twitter. «Nunca me llamó por mi nombre. Fue raro el día en el que no me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se preocupó por saber mi nombre».

Este periódico trató sin éxito de ponerse en contacto con Badillo , cuyo último mensaje en Twitter fue el 19 de julio y expresó que no esperaba que sus mensajes «trajeran tanta atención» y agradeció los apoyos. Desde entonces, no ha hecho declaraciones públicas, ni hay constancia de que haya interpuesta una denuncia contra Villa.

El NYCFC reaccionó asegurando que iniciará una investigación. «Nos tomamos este asunto con extrema seriedad y no toleramos el acoso de ningún tipo», dijo el club, que no ha respondido a preguntas de este periódico sobre si Badillo se quejó ante el club por el comportamiento de Villa o de otras personas ni sobre cómo se desarrollará la investigación.

Villa aseguró en un comunicado que las acusaciones son «completamente falsas», que nunca recibió ninguna comunicación al respecto del club, que nunca escuchó nada sobre esas «acusaciones vagas» hasta que aparecieron en Twitter y que colaborará en la investigación.