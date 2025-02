Última hora en directo: Maradona ya descansa junto a sus padres tras una ceremonia religiosa íntima

El mito argentino del fútbol Diego Armando Maradona fue enterrado este jueves por la tarde en el cementerio de Bella Vista, a 40 kilómetros de la Casa Rosada, donde comenzó el último adiós al 'Diez' en un velatorio que tuvo que ser suspendido por el caos y la escalada de tensión que sitió la sede del Gobierno del país. Junto a Doña Tota y Don Diego, sus padres y mayor motivación para convertirse en crack del fútbol, los restos mortales del campeón del mundo en México'86 descansaron en campo santo. La noche ya caía en Buenos Aires, con el final de una ceremonia religiosa íntima, con cerca de 30 personas, con su familia más cercana y autoridades.

23.21

Los restos de Diego Armando Maradona llegaron al cementerio Jardín Bella Vista, en la periferia de Buenos Aires, donde su familia le dará el último adiós en una ceremonia privada. El cortejo fúnebre recorrió unos 40 kilómetros desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino y donde se realizó el velatorio, hasta el cementerio, donde descansan los restos de los padres de Maradona. El paso del automóvil con los restos del exfutbolista fue saludado por miles de personas apostadas sobre puentes y a la vera de la carretera y las calles que el cortejó recorrió en un trayecto que completó en poco más de una hora. Al cementerio fueron autorizados a ingresar sólo los familiares y muy pocos allegados al astro máximo del fútbol argentino.

22.30

Hoy, 26 de noviembre, cientos de miles de argentinos y argentinas realizaron una fila de decenas de cuadras para despedir a Diego Armando Maradona. La Casa Rosada abrió sus puertas a las 6 de la mañana y se inició una despedida muy emotiva y organizada. La familia había escogido realizar el velatorio en la Casa Rosada, decisión que el gobierno acompañó. Posteriormente, la familia decidió culminar el mismo a las 16hs. El objetivo del gobierno nacional siempre fue que pudiéramos despedir a Diego de forma pacífica, sabiendo que todo el país y gran parte del mundo está conmocionado por su fallecimiento. Cuando el horario de finalización se acercaba, varias personas que estaban en la fila comenzaron a saltar las rejas para ingresar de manera irregular. Ante esa situación, se suspendió por unos minutos el ingreso. Cuando se volvió a habilitar algunas personas ingresaron rápidamente, sin cumplir las indicaciones del personal a cargo. Por ello, la Casa Militar habilitó un conducto de salida por el Patio de las Palmeras y la Explanada, donde permanecieron con cánticos durante unos minutos. Una vez que se controló de manera pacífica la situación, la familia transmitió su deseo y voluntad de dar por concluida la ceremonia. Por lo tanto, los restos mortales de Diego Armando Maradona serán trasladados al Cementerio de Bella Vista.

El cortejo fúnebre que trasladará los restos de Maradona hacia un cementerio de la periferia de Buenos Aires comenzó su marcha a las 17.50 hora local (20.50 GMT) de este jueves, en medio de una Buenos Aires convulsionada por los incidentes entre fanáticos del exfutbolista y la policía. El automóvil que lleva el cuerpo del astro máximo del fútbol argentino partió desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde se realizó el velatorio. El destino final es el cementerio privado Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina. Allí descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como 'Don Diego' y 'Doña Tota', que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente.

Las autoridades han confirmado que, ante la avalancha de aficionados dentro de la Casa Rosada, se tuvo que retirar el ataud al Salón de los Pueblos Originarios , donde se mantiene vigilado por integrantes de la Casa Militar. Por un momento se temió por la integridad del ataud, ya que los aficionados descontrolados estuvieron muy cerca de llegar hasta él.

En las afueras de la Casa Rosada hay ya una batalla campal entre la policía y varios aficionados violentos que habrían provocado incidentes que han obligado a poner punto final al velatorio antes de tiempo. Los cuerpos de seguridad han intentado dispersar a los violentos con gases lacrimógenos y cañones de agua , pero se suceden los enfrentamientos y crece el descontrol. Ahora mismo se desconoce cuál será el procedimiento con el choque fúnebre que en principio estaba previsto que atravesara la avenida del 9 de mayo camino del cementerio. La familia está estudiando todas las opciones con los dirigentes del gobierno argentino .

Se termina el acto, al menos por el momento, y todos los familiares de Maradona abandonan Casa Rosada. El féretro es retirado del salón y aguarda en otro lugar de la casa de gobierno. Al mismo tiempo, los aficionados se agolpan a las afueras del edificio, donde la policía trata de disipar a la multitud. Algunos efectivos policiales, heridos por el lanzamiento de botellas y piedras.

LaLiga anunció este jueves que los partidos de la jornada 11y de la 15 de LaLiga SmartBank tendrán un minuto de silencio, "en homenaje" a Diego Armando Maradona.

Finalmente, el velatorio de Maradona se prolongará al público hasta las 19:00 hora local (22:00 GMT). Inicialmente, la familia de Maradona pedía que el velatorio concluyera a las 16:00 hora local (19:00 GMT), pero las largas colas por despedirse por última vez del astro han empujado a que se extienda tres horas más la posibilidad de acudir a la capilla ardiente.

El velatorio de Diego Armando Maradona vive este jueves momentos de tensión por el enfrentamiento entre Policía y aficionados, cientos de seguidores del 'Diez' que se agolpan alrededor de la Casa Rosada para entrar a despedir al mito fallecido el día anterior. Todo transcurría sin incidentes pero, con previsión de que la jornada termine a las 16 horas, comenzaron los nervios. Y es que miles de personas aún hacía colas de varios kilómetros para entrar al velatorio, situado en uno de los salones de Balcarce 50. La Policía comenzó a establecer cortes que aún tendrían tiempo de entrar y entonces comenzó la disputa entre los aficionados y los cuerpos de seguridad en los alrededores de la Plaza de Mayo y zonas aledañas. Según informa TyC, la Policía ha cargado con balas de goma, tanque de agua y gases lacrimógenos. Una parte de la inmensa multitud ha respondido con el lanzamiento de piedras y botellas, en especial en la intersección de Avenida de Mayo con 9 de julio. La tensión sigue en aumento y mientras se suman más efectivos de seguridad, se decidió que el cortejo fúnebre saldrá a las 17 horas, cuando se pensó de inicio un velatorio de 48 horas, rumbo al cementerio Jardín de Bella Vista.

La vicepresidenta argentina y expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner pasó este jueves por el velatorio de Diego Maradona que se cumple en la Casa Rosada de Buenos Aires y dejó sobre el féretro un rosario. Maradona se había manifestado en múltiples ocasiones como "kirchnerista" y "cristinista" y tenía una buena relación con la mandataria. Fernández arribó casi una hora antes del fin del velatorio.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que dirigía Diego Maradona desde septiembre de 2019, asistieron este jueves al velatorio de su exentrenador que se cumple en la Casa Rosada. Los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico arribaron en un autobús y vestidos con camisetas del equipo. Antes, reunidos en las instalaciones del club de la ciudad de La Plata, realizaron un minuto de silencio en honor al campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Denis Suárez, centrocampista del Celta de Vigo, señaló este jueves que el legado del argentino Diego Armando Maradona: "Maradona es una leyenda del fútbol, uno de los mejores jugadores de la historia. Y no sólo por lo que marcó en el mundo del fútbol sino también fuera del campo porque la gente tenía una percepción de él como un Dios, como un ídolo", comentó el internacional español en una entrevista en la Televisión de Galicia.

El cortejo fúnebre con el cuerpo de Diego Armando Maradona partirá a las 17 horas desde la Casa Rosada y transitará por la avenida 9 de julio hasta la subida de la autopista 25 de mayo Acceso Oeste para las personas que vinieron a despedirse del ídolo argentino y no pudieron acceder a la capilla ardiente le den el último adios. Respetando la decisión de la familia, el velatorio culminará a las 16.30 horas. Se extiende el velatorio hasta las 19 hs . Y luego el recorrido que hará el cortejo funebre es el ya establecido

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistió al velatorio de Diego Maradona y dejó junto arriba del féretro una camiseta de Argentinos Juniors (club del que es hincha y en el que debutó Maradona) y un par de pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo. Fernández, hincha fanático de Maradona y de Argentinos Juniors, puso a disposición de la familia del astro del fútbol la sede de Gobierno para la realización de la capilla ardiente y decretó tres días de duelo nacional.

Diego Maradona será enterrado por la tarde o la noche en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, según informó a Efe quien era su jefe de prensa, Sebastián Sanchi. El astro del fútbol será enterrado en el cementerio privado "Jardín de Paz" en el que descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como 'Don Diego' y 'Doña Tota', que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente.

El Sevilla guardó un respetuoso minuto de silencio antes del entrenamiento de este jueves, un homenaje en el que estuvieron la plantilla, el cuerpo técnico, el director general deportivo, Ramón Rodríguez, 'Monchi', que compartió vestuario con el 'Pelusa' en aquella campaña 92-93, y la directiva, representada por los vicepresidentes José María del Nido Carrasco y Gabriel Ramos. Según indicó la web sevillista, el exportero tomó la palabra para hablar de Maradona: "No habrá ningún compañero que hable mal de él y tuvo la capacidad de colocar al Sevilla en el mapa del mundo. Creedme, vais a leer muchas cosas de Maradona, pero quedaros con que fue una buena persona, alguien que merecía la pena", confesó.

Jorge Burruchaga, Javier Mascherano, Carlos Tevez y otras figuras del fútbol local se acercaron este jueves al velatorio de Diego Maradona que se realiza en la Casa Rosada para despedir al astro del fútbol mundial. El Gobierno trabaja con la hipótesis de que un millón de personas se acerque para despedir al ídolo, así que involucró a los ministerios de Seguridad, Defensa y Salud, en medio de la pandemia de covid-19, y creó un perímetro de seguridad cerrando las calles alrededor de la Casa Rosada. Pese a la emoción, más que un clima de luto, los cantos, las banderas y las camisetas parecen la entrada a un estadio de fútbol para ver un gran partido del "dios" de la pelota.

Los tres partidos que debían disputarse este viernes por la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que este miércoles cambió su nombre a Copa Diego Maradona, fueron pospuestos por la muerte del astro de fútbol. "Por motivos de público conocimiento, los partidos de la #CopaDiegoMaradona de este viernes 27 de noviembre fueron reprogramados", informó la Liga Profesional de Fútbol este jueves. Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que dirigía Maradona, jugaba el viernes ante Vélez y los directivos habían solicitado la postergación.

En España, el Barcelona ha decidido ondear las banderas del Camp Nou a media asta en memoria de Maradona , que jugó durante varias temporadas en el club azulgrana. Un período en el que Maradona jugó 36 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y anotó hasta 22 goles, ganando una Copa del Rey y una Copa de la Liga en 1983, además de conseguir el trofeo de la Supercopa de España en 1984.

La familia de Maradona acaba de confirmar que el velatorio público , que comenzó hoy a las 11.00 horas de España, se prolongará durante diez horas y terminará en torno a las 21.00 horas en nuestro país (las 16 horas en Argentina y las 19.00 horas GMT)

Una de las personas que mejor conocía a Maradona fue Julio Alberto , con el que compartió vestuario en el Barcelona y del que se hizo íntimo. Nuestro Sergi Font ha hablado con él en una entrevista que puedes leer aquí : «Diego no supo escoger a sus compañeros de viaje»

Matías Morla , agente, abogado y amigo de Diego Maradona, dijo este jueves que "la ambulancia tardó más de media hora en llegar" al domicilio del futbolista argentino y aseguró que eso fue una " criminal idiotez ".

Continúan los incidentes en la Plaza de Mayo, donde cada vez hay más seguidores y crece la tensión entre la policía y alguno de ellos que no quieren guardar el orden para entrar en el velatorio. Por el momento se desconoce el número de detenidos y heridos, aunque varios aficionados han sido reducidos por las fuerzas del orden

En la despedida del «Diez» hay miles y miles de personas llegadas muchas ellas de lugares lejanos y no solo de Buenos Aires. Además, por delante del ataud se ha podido ver hasta a bebés acompañados de sus padres que han querido que sus hijos se despidieran también del ídolo del país

Samuel Eto'o , exdelantero del Barcelona entre otros equipos, ha reconocido la exquisita calidad de Maradona en el campo. «Ha sido el ídolo de toda una generación y seguirá siéndolo de generaciones que están por llegar. Lo que él hizo en el fútbol pertenece a otro planeta . La sensación que tenemos todos es que siendo un Pelé, un Maradona, un Messi o un Ronaldo, están tan metidos en nuestra vida que pensamos que nunca se irán. Cuando vi que muchos me mandaban mensajes no me lo creía», señala el camerunés

La prensa mundial ha querido hacerse eco hoy del adiós de Maradona, al que han dedicado su portada en su mayoría los periódicos de todo el mundo. Algunos, como el «Daily Star», se han desmarcado con una tapa de dudoso gusto justo el día que moría el astro argentino.

Antes de un acto convocado para hoy, Javier Tebas -presidente de LaLiga- ha querido mandar un mensaje de cariño a la familia de Maradona, al tiempo que pedía una reflexión al mundo del fútbol para cuidar más a las figuras como el argentino. «Le deseamos lo mejor en el más allá, en el cielo, porque habrá ido al cielo porque era buena persona, a pesar de todo lo que hacía. Lo que tenemos que hacer los dirigentes del fútbol es que todas estas figuras, estos futbolistas tengan mejores finales », señaló

Los primeros resultados de la autopsia revelan que Diego murió por causas naturales y sin signos de violencia. Recordemos que el astro estaba recuperándose aún de la operación practicada para retirar un hematoma subdural en su cabeza hace solo unas semanas

No faltó tampoco, en ese adiós íntimo, el barra de Boca, Rafael Di Zeo , que pasó al interior del recinto sin que la seguridad le detuviera. No ocurrió así con una de las ex del futbolista, Rocío Oliva , a la que impidieron la entrada y le dijeron que debía acudir por la mañana junto al resto del pueblo.

También acudieron a la capilla ardiente los compañeros de Diego en el Mundial 86 . Según recogen en la prensa argentina, todos ellos habían quedado para hacer una visita al astro cuando se recuperara de su operación en el cerebro, y como no pudieron llevarla a cabo decidieron ir todos juntos a despedirle a la Casa Rosada

El velatorio a Maradona comenzó de madrugada , con la visita de sus familiares ya amigos más íntimos. Además de sus hijos, todos menos Diego Jr. que se encuentra ingresado en Italia con coronavirus, también acudieron su mujer y exmujeres.

Los antidisturbios han tenido que dispersar a muchos de los seguidores agolpados en el exterior de la Casa Rosada , pues no cumplían las reglas de seguridad mínimas. Muchos, además, van sin mascarilla y lo de guardar la distancia de seguridad es una utopía ya a estas alturas de la mañana en Argentina

El ataúd donde descansa Maradona, cubierto por una bandera de Argentina, la camiseta de la selección y otra de Boca Juniors , además de varios objetos de culto y flores dejadas por los seguidores que han podido pasar a esta hora para darle su último adiós

La policía ha tenido que cargar contra los aficionados que se encontraban fuera de la fila y hay ya varios heridos en el exterior del velatorio del «Diez» . La Plaza de Mayo comienza a convertirse en una pequeña batalla campal

Después de una despedida familiar , que tuvo lugar durante la madrugada, las puertas de la Casa Rosada se abrieron para el pueblo, que se aglomera en el exterior provocando ya varios incidentes

Es primera hora de la mañana en Buenos Aires, pero hace rato que los aficionados hacen cola a las puertas de la Casa Rosada para dar su último adiós a Diego Armando Maradona , fallecido ayer a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio

Más temas:

Diego Armando Maradona