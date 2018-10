Icardi, la estrella del Inter que nació en el modesto Vecindario canario

Jorge Abizanda

Mauro Icardi, que esta noche visita el Camp Nou con el Inter en partido de la Champions League, está de moda en el fútbol europeo y su nombre suena insistentemente como posible refuerzo para equipos como el Real Madrid. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, este jugador de 25 años comenzó a despuntar, sin embargo, en un modesto del fútbol español, el Vecindario canario, donde asombró marcando 500 goles durante sus etapas como benjamín y cadete.

Rosarino de nacimiento como Messi, los comienzos en el fútbol de Icardi (19-2-1993) tienen cierto parecido a los del astro del Barcelona. Su familia también emigró (2002) para trasladarse a Vecindario, en la isla de Gran Canaria, cuando él solo tenía nueve años. Él viajó con el balón bajo el brazo y fue en el equipo más representativo de este municipio, ya desaparecido, donde comenzó a formarse como futbolista. En la UD Vecindario, un equipo que en la temporada 2006-07 llegaba a militar en Segunda división, mostró rápidamente sus cualidades con la pelota y esa innata facilidad para batir a los guardametas rivales que ha ido perfeccionando con los años.

En las categorías inferiores del conjunto canario celebró medio millar de goles, espectacular cifra que llamó la atención de los ojeadores de los grandes del fútbol español y también de clubes como el Arsenal o el Liverpool. Pero fue el Barcelona el que se movió más rápido y lo reclutó para La Masía en la temporada 2008-09. Como azulgrana también destacó, pero dos años después de aterrizar decidió aceptar una oferta de la Sampdoria italiana, que pagó 400.000 euros para incorporarle a su equipo filial.

Icardi, en el Vecindario

Sus exhibiciones con el equipo primavera del conjunto genovés provocaron su debut con el primer equipo a finales de la temporada 2012 cuando la Sampdoria peleaba por ascender a la Serie A. Conseguido el objetivo se estrenó en la élite del fútbol italiano en el curso 2012-13 y al finalizar esa campaña fue fichado por el Inter de Milán por 13 millones de euros. Sus buenos números en el conjunto interista despertaron este verano el interés de varios clubes por un goleador que ya ha debutado con la selección absoluta de Argertina y que no se ha olvidado nunca del Vecindario, un club fundado en 1962 y desaparecido en 2015 por sus cuantiosas deudas.

Icardi reconoció este lunes en rueda de prensa que en verano recibió varias ofertas para abandonar el Inter, donde asegura estar muy a gusto. «Las ofertas llegan siempre, pero hoy en día no pienso en salir de Milán, estoy muy tranquilo y concentrado con el objetivo de jugar la Champions y que la imagen del Inter mejore. Soy capitán y estoy orgulloso de defender estos colores, nunca me planteé salir», afirmó en la previa del duelo de esta noche ante el Barça (21.00 horas). «No sé si serán ciertos los rumores que se publicaron, pero estoy muy bien en Milán y en el Inter. Llegaron ofertas, pero en este momento no tengo la necesidad ni las ganas de dejar Milán», añadió