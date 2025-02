Hughes .: Don Álvaro (Morata) o la fuerza del tino

Antes era el gol, luego la posesión, después los espacios, y ahora lo que encontramos cuando ponemos el fútbol es el «reparto de minutos». Los «místeres» lo cantan a los jugadores como la canción de Ella Baila Sola: Cómo repartimos los minutos...

Otro amistoso de ... selecciones. Ni público ni puntos. Lo único bueno de esto era poder dejar de ver a Asensio, pero Luis Enrique creyó conveniente ponerlo de titular. Antes era necesario, al menos, hacer un par de partidos buenos para ir con España. La otra «novedad» era Morata, que sí está marcando. ¿Cuántos retornos, idas y venidas, ha tenido Morata? Aunque quizás el problema no sea Morata sino nosotros. ¿Por qué no asumimos ya que él es nuestro nueve, que no hay otro mejor, que, con sus cosas, con sus monumentales «cardeñosas», con sus rachas de jugador ludópata o de novelista dejado por la musa, Morata es lo más parecido a un nueve que hemos visto los últimos años?

España piensa que merece otra cosa, que puede aspirar a algo mejor, pero siempre acaba volviendo a él porque no hay ningún español que esté marcando goles con la Juventus. Casi podríamos decir que no hay ningún español marcando goles en ningún sitio. Pero no asumimos lo nuestro: que Morata es a los delanteros centro lo que España a los países; que somos Morata. Sin embargo, nos hemos puesto exquisitos. Nosotros, que estuvimos una década agarrados a Julio Salinas, pensamos ahora que Morata es demasiado fallón. Pero ¿qué nos creemos? No aceptamos que Morata es la imagen que nos devuelve el espejo. Nos falta compromiso, pero él siempre vuelve, siempre retorna enamorado a los equipos. Lo que llamamos el «debate del 9» es, en realidad, España picoteando en el Tinder del «9» porque no asume que el «9» es él, que no va a encontrar otro mejor, que conviene aceptarlo, quererle como es, y construir un futuro hasta la Eurocopa. Contra Holanda estuvo bien. Como siempre es él: asistió en un gol, se movió como una mascota que sueltan en el campo, pidió un penalti, dio una colleja, falló algún gol y, en general, corrió como si desgravara. En este fútbol en el que no se pasa, sino que se distribuye, en el que no se regatea, sino que se rompe línea, Morata es real. Entre tanto falso nueve, él es un futbolista que quiere serlo, que quiere ser nueve, que acepta el papel aunque le venga grande. Sin miedo. No un mediapunta con llegada, ni un extremo con diagonal. Un nueve-nueve, un nueve-alcoyano de los de antes. Aunque para nosotros también es un nueve de los de siempre. Una moneda al aire, una furia y una rifa. Entre las fuerzas del gafe y las del milagro.

