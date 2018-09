Fútbol Horario y dónde ver la gala 'FIFA The Best' Hoy se dará a conocer el elegido por el organismo futbolístico como el mejor jugador del año 2018

S. D.

Londres acoge hoy una nueva edición de la gala 'The Best FIFA Football Awards 2018'. Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo son los tres nominados para hacerse con el premio al Mejor Jugador. El centrocampista croata parte como favorito, más aún después de ganar el premio de la UEFA en esta categoría. A la gala no asistirán ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo, dos de los máximos exponentes futbolísticos del mundo.

El evento tendrá lugar este lunes en la capital inglesa. Su comienzo está previsto para las 20.00 h y podrá verse por el canal de televisión 'Mega'. Además, podrá seguirse en directo en la web ABC.es.