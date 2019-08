El homenaje de los hinchas del Unión Berlín que ha emocionado al fútbol mundial

El Stadion An der Alten Försterei vivió este fin de semana uno de los momentos más emotivos vividos en el fútbol en los últimos tiempos. El FC Union Berlín jugó su primer partido en la Bundesliga, la primera categoría del fútbol alemán, 113 años después de su nacimiento y 53 después de su refundación. Y sus aficionados no quisieron olvidar en un momento tan especial a los hinchas que nunca llegaron a ver este hito del club.

Antes de que el balón comenzase a rodar por el verde terreno de juego, los seguidores del club que abarrotaban las gradas mostraron grandes fotografías de aquellos que fallecieron antes de ver cumplido su sueño de ver jugar a su equipo en la máxima categoría del fútbol alemán. En total 455 fotografías, acompañadas por una pancarta en la que se podía leer «Por fin aquí».

Casi quinientas personas que pese a no encontrarse físicamente en el estadio pagaron entrada y quedaron registrados en el aforo oficial del encuentro.

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite 🔴⚪ pic.twitter.com/WjukPci5qR