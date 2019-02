José Mourinho difruta de muchas horas libres desde que el Manchester United decidiese prescindir de sus servicios como entrenador. A la espera de encontrar un nuevo banquillo desde el que tratar de levantar nuevos títulos, el técnico portugués se entretiene, entre otras cosas, con diversos actos promocionales.

Uno de ellos le llevó recientemente a la Kontinental Hockey League (KHL) de Rusia, en el que fue protagonista del saque de honor de un partido. Allí, tras disfrutar de la presentación de los jugadores de ambos equipos, saltó al hielo a través de una alfombra roja para lanzar el 'puck'.

El luso cumplió con el protocolo y se disponía a regresar a la grada. Pero entonces hizo un gesto de volverse para saludar a los jugadores y acabó en el suelo. La alfombra resbaló en la pista debido al giro y dio con el cuerpo del 'special one' en el suelo.

Mourinho se lo tomó con deportividad, aguantó el tipo, y comentó después el costalazo con los jugadores antes de abandonar el hielo.

That was unfortunate, but we hope Mr. José Mourinho is alright. pic.twitter.com/UtC3Hab3kI