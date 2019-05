La historia tras las zapatillas más estropeadas de Inglaterra

El Aston Villa certificó el pasado lunes su regreso a la Premier League tras vencer al Derby County en la final del playoff de ascenso. Después de tres años en la Championship, los «villanos» vuelven a la máxima categoría del fútbol inglés, siendo el segundo equipo con más participaciones en esta liga -105, solo por detrás del Everton, con 116-. Uno de los protagonistas del ascenso y de toda la temporada ha sido Jack Grealish.

La trayectoria de Grealish está íntimamente ligada al Aston Villa, equipo del que es seguidor desde su infancia. Es socio desde los cuatro años y entró en su cantera con apenas seis. Su tatarabuelo, Billy Garraty, ganó la FA Cup como «villano» en 1905. Toda una vida con el granate presente.

Tras una cesión de un año en el Notts County, Grealish regresó al Aston Villa en 2014, donde hoy es, con 23 años, titular indiscutible y capitán del equipo. Por ello, al término del encuentro ante el Derby County, Grealish era uno de los futbolistas más eufóricos sobre el césped. Durante el encuentro, además, dejó un detalle que ha llamado poderosamente la atención.

