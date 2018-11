El hincha de San Lorenzo que conmueve al fútbol argentino

En las últimas horas una conmovedora historia le ha robado el protagonismo a lo sucedido sobre los terrenos de juego de la Superliga argentina. Un relato de amor paterno filial y de afición por el fútbol que ha llegado al corazón de los aficionados de todo el país y que, gracias a las redes sociales, se ha extendido ya a todo el planeta.

La protagonizan Gastón y su padre, aficionados del San Lorenzo de Almagro. El joven compartió el lunes un mensaje en su cuenta de Twitter, mientras se encontraba acompañando a su padre, enfermo terminal, en el hospital.

«Hoy va a ser el último partido de San Lorenzo que vea junto a mi viejo. Estamos en el hospital y entre sus dolores y la morfina no creo que lo pueda ver mucho tiempo ni que le interese el resultado, pero el partido lo voy a poner igual. Te voy a extrañar muchísimo, viejo», escribió.

Gastón llevó adelante su plan de ver el fútbol junto a su padre y compartió una imagen de la habitación donde ambos se encontraban: «Así lo estamos viendo. Mi papá está dormido pero no importa. A ver si podemos festejar aunque sea un gol».

Ya desde el primer mensaje en las redes sociales, la situación de Gastón y su padre se hizo conocida en todo el país. Numerosos aficionados, incluso de equipos rivales, le mandaron su apoyo a través de la red en un momento tan complicado con bonitos mensajes. Los medios de comunicación se interesaron también por su historia. E incluso los jugadores del propio San Lorenzo, por boca de Sebastián Torrico, y el presidente del club Matías Lammens, le enviaron un mensaje de ánimo antes del encuentro, demostrando que el fútbol, muchas veces va más allá de las patadas al balón, las cifras de los traspasos o los récords.

Me gustaría añadir que el @betoacosta300 me mandó un video, @SebaTorricoOk otro en nombre del plantel y F. Coloccini me mandó un mensaje privado. A todos ellos ¡Gracias!