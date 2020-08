El hijo de Setién consulta a las vacas si el Barça ganará la Champions League

Recordando las palabras de Quique Setién cuando desembarcó en el banquillo del todopoderoso Fútbol Club Barcelona, explicando que apenas un día antes estaba mirando a las vacas, Laro, hijo del entrenador bromeó con estos animales en la previa de la fase decisiva de la Champions League.

Antes de que el Barça viaje a Lisboa para pugnar en una peculiar 'final a ocho' por el título continental, Laro Setién compartió en la red social Instagram un simpático vídeo en el que pregunta a las vacas si el conjunto azulgrana ganará la ansiada copa.

Evidentemente no obtuvo respuesta, pero el vídeo se ha hecho ya viral en las redes sociales.

Video: Setién's son Laro asking the cows if Barça will win the Champions League. [ig: larosetien] pic.twitter.com/qBjaa0h5xQ