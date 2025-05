«Lo que hemos vivido estos últimos meses sobrepasa cualquier límite»

Josep Maria Bartomeu explicó los motivos que le han llevado a dimitir En una comparecencia sin preguntas realizó su último discurso como presidente del club. « Es un decisión serena y consensuada . Hoy he recibido la respuesta de la Generalitat. Piden que la votación sea descentralizada. No hacen referencia a nada de lo que pedíamos, de tener quince días para organizar la complicada logística que respetara las mínimas medidas sanitarias indispensables. Tampoco hablan de la fecha de la celebración sabiendo que tenemos que convocarlas hoy y que si no lo hacemos estaríamos incumpliendo nuestros estatutos. Les pedimos cobertura legal como ellos lo pidieron al gobierno central para adoptar medidas con las que contener la pandemia. Se han lavado las manos ante una situación que les resulta incomoda sin pensar en las consecuencias que su decisión puede comportar», empezó explicando.

Bartomeu añadió quiso dejar claro que «se ha propuesto la votación el 15 y 16 de noviembre». No obstante, «los promotores de la moción de censura se han opuesto y han advertido que si se fijaban estas fechas interpondrían acciones legales. Y así ha quedado reflejado en el acta». Bartomeu estaba molesto con la intransigencia de la Generalitat: « Ayer hablaba de perplejidad, hoy añado que me parece irresponsable . Y lo es en el mismo momento que se están adoptando una serie de medidas serias y que se insinúan otras más serias como confinamientos de fin de semana o teletrabajo. No encuentro otro calificativo que el de irresponsable. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, por eso no podemos convocar el voto de censura en las actuales condiciones. No queremos que nadie deje de votar por miedo , por movilidad o porque forma parte de un colectivo de riesgo. Decidimos no convocar el voto y dimitir. Dejamos el club en manos de una gestora que sabemos que a causa de la pandemia no podrá convocar elecciones en un plazo corto».

El empresario se ha sentido maltratado por la opinión pública y se ha querido defender: « Esta directiva no ha querido perpetuarse en el cargo . Os lo aseguro. ¿Por qué no hemos dimitido antes? Tras la eliminación de la Champions lo más fácil era marcharse, pero había que tomar decisiones inapelables para la sostenibilidad del club y además, en medio de una crisis mundial sin precedentes. No podíamos dejar el club en manos de una gestora con mando limitado. ¿Quién habría fichado, quién habría ejecutado la continuidad de Leo Messi, la adecuación de salario...? Por responsabilidad teníamos que asumir todas estas medidas, que son impopulares y difíciles». El ya expresidente, añadió: «Nuestra autocrítica nos hace más fuerte y el club sale reforzado pero lo que se ha vivido estos últimos meses sobrepasa cualquier límite. Se me ha insultado y se me ha criticado . A mí y a mi familia. Ha sido un honor poder servir a mi club desde estas responsabilidades. Todos estos años he intentado ejercer el cargo con humildad y responsabilidad».