Haaland desvela el secreto de su exhibición en Sevilla

Haaland y Mbappé . Mbappé y Haaland. Quizá los dos mejores delanteros de Europa ahora mismo. Seguro, los dos más decisivos en la primera semana de eliminatorias de octavos de la Liga de Campeones. Uno, el francés, porque anotó tresgoles en su visita al Camp Nou; el otro, el noruego, porque le hizo dos al Sevilla en el Pizjuán . Exhibición ambas conectadas después de lo que dijo el delantero del Dortmund en la zona mixta del coliseo andaluz.

« Cuando vi a Mbappé hacer un 'hat-trick' ayer sentí una gran motivación , así que le doy las gracias por ello», señaló Haaland a los medios, desvelando una inspiración desconocida hasta el momento. Porque de los éxitos del galo nacieron los del noruego. Los dos delanteros más deseados por el Real Madrid para el próximo verano.

Las exhibiciones de ambos les alejan y les acercan a la vez a Madrid. Por un lado, su buen estado de forma aumenta el precio de venta, pero al mismo tiempo hace que el club vea más acertada su contratación. Aun así, es complicado que lleguen, pues la crisis provocada por el coronavirus invita a la prudencia y a evitar los dispendios económicos.

Tras su victoria en el Camp Nou, Mbappé dejó en el aire su continuidad. « No escucho lo que dice la gente. Esto es una reflexión a largo plazo, no de un partido o dos . Siempre he dicho que soy feliz en París y con este tipo de partidos aún más», señaló el galo, al que le queda un año de contrato más y por el que suspiran todos los grandes de Europa. Incluido un Real Madrid que lleva años detrás de él.